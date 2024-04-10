八方雲集地位被挑戰了！對手2細節輾壓 鍋貼口感、價位大公開
八方雲集日前疑似發生食物中毒事件，有6位民眾於八方雲集北投公館店購買玉米濃湯及鍋貼，後續4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。八方雲集表示已協助衛生局採檢，目前尚未得到確切結果，因為是疑似案件，發生問題的北投公館店仍可正常營運。而記者昨（9）日直擊多家分店生意都受到影響，來客數驟減。其實台灣還有另一大鍋貼品牌「四海遊龍」，目前在台共有300多家分店，但相較八方雲集1000多家分店，店數上明顯少很多，此次來將兩家的招牌鍋貼，與另一主打商品玉米濃湯比一比。
記者葉盛耀/綜合報導
從鍋貼的「價格、外觀、口感、味道」，以及玉米濃湯的「價格、外觀、滋味」，兩品項共7準則，來加以評斷。
📍鍋貼｜價格：平手
八方雲集與四海遊龍兩家的招牌鍋貼，目前價格都一樣是每顆6.5元。
📍鍋貼｜外觀：四海遊龍勝
光以外觀來看，四海遊龍煎得較為漂亮，色澤均勻；八方雲集底部經常呈現褐色，且多次被網友爆料底部容易煎到燒焦，記者也曾於新北某分店吃到有燒焦的鍋貼。
📍鍋貼｜口感：八方雲集勝
至於外皮的口感兩者同樣都Q實，底部也都有酥脆口感，但是內餡方面，八方雲集較為飽實，且因為捏得形狀屬於兩側較細、中間較厚實，因此吃起來感覺料更足、更飽滿過癮，而四海遊龍屬於均勻的細長狀，內餡較為鬆散一些。
📍鍋貼｜內餡滋味：八方雲集勝
同樣都用上了爽脆多汁的高麗菜，一咬下去同樣都有香甜多汁的質地，八方雲集豬肉比例似乎較多一些，吃起來更有肉香。
📍玉米濃湯｜價格：平手
兩者都是35元，從外觀來看份量也差不多。
📍玉米濃湯｜外觀：四海遊龍勝
光從外觀首先判斷，四海遊龍會看到表面有明顯的玉米粒與蛋花，八方雲集表面僅有白色一層，四海遊龍看起來較為可口
📍玉米濃湯｜滋味：平手
仔細撈取，其實兩家都有豐富的玉米粒、火腿、蛋花，用料與份量差不多，就連滋味也很像，都有著奶油混合著奶香，喝起來濃滑香甜。
整體而言，以招牌鍋貼來說，在4個評斷準則中，八方雲集在口感與內餡滋味2項中都勝過四海遊龍。而玉米濃湯部份，四海遊龍的外觀看起來較可口。或許兩家都各有其擅長與受歡迎的品項，在經營操作上也各有不同，甚至八方雲集還有牛肉麵、古早味乾麵、紹辣乾麵等麵點也很受網友們青睞，民眾可依自己喜好與習慣選擇購買。