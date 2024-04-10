特企／強推特力屋社區管家「到府節能評估」 幫你揪出吃電怪獸

我是廣告 請繼續往下閱讀
社區管家「免費到府節能評估」新上線 節能商品換用詢問度前三名：空調、燈、DC電扇
電價自4月1日起平均調漲11%，緊接著6月1日又要迎來夏季電價，省電抗漲成了全民關注課題，但也有不少消費者對於該如何盤點家中耗電來源、該換用何種類型商品才能有效省電等毫無頭緒，特力屋社區管家為此特別推出「免費到府節能評估」，每位社區管家配有電量檢測神器「電器功率消耗監測儀」，至有需求的消費者家中為居家高功率電器進行實地檢測及盤點，從空調、電扇、廚房家電等，協助揪出隱藏於家中各處的吃電怪獸，接著將評估消費者家中生活及用電習慣，提供日常省電訣竅，也會依據需求提供建議方案與省電商品推薦。像是上週一位顧客預約了節能評估服務，社區管家透過監測儀就發現該顧客家中像是電腦、電扇等多樣電器，雖然是電源關閉沒有使用的狀態下，其實插頭插著一樣會耗電，即建議顧客可以加裝具分切開關的轉接器，在未使用電器的狀態下隨手省電。
特力屋社區管家自2019推出後頗受好評，預約動能持續成長，今年第一季預約量較去年
同期達近4倍成長，而因應今年電價全面調漲政策，於4月份再推「免費到府節能評估」，試行首週頗受民眾好評，在換用電器類別的詢問度及估價需求前三名則分別為空調、燈及DC電扇(含吸頂循環扇)，足見消費者對於電費調漲及即將到來的夏季電費進入抗漲備戰狀態。若民眾需要社區管家服務都可至官網免費預約，特力屋即會就近派任區域內社區管家到府進行節能評估。
居家照明燈光原來是家中最被忽視的吃電怪獸！
除了社區管家可到府節能評估外，特力屋還於全台各門市設置節電專區，讓到店的消費者對於居家節能省電資訊、有助節電的商品等介紹一目了然，一站購足。其中，根據工業技術研究院的統計，燈光照明佔全年家庭用電約10.8%，是家中最常被忽視的吃電怪獸之一，舉例來說，居家室內LED 9W燈管對比18W傳統燈管，1天使用16小時為例，一年約可省下157元(52度)；9W LED球泡燈對比12W省電燈泡，一年則約可省下192元(64度)，若從小細節開始逐步調整，更換能源效率更好的LED照明，節能省電又環保。
社區管家除了服務一般住戶以外，更可協助社區大樓評估公共空間的照明規劃、替換老舊燈具，及提供完整的節電方案，一年節省下來的電費將很可觀。像是停車場、樓梯間等照明時間短但頻率不定的公共場域，可裝設LED 15W微波感應燈管自動開關，對比部分停車場使用的36W傳統燈管，一年約可省下804元(268度)，節能且方便。(以1度電3元，1天使用24小時為例，度數僅供參考)；車庫、戶外走道等照明時間短、頻率固定的自用場域，可裝設室內室外都適合的LED紅外線感應燈自動開關，對比戶外走道常用23W傳統燈泡2顆，一年約可省下271元(90度)。(以1度電3元，1天使用8小時為例，度數僅供參考)。
炎炎夏日如何避暑同時有效對付冷氣吃電大怪獸 6招+1必看
夏季將至，根據工業技術研究院統計，冷氣佔家庭夏季用電約47%，是居家吃電最巨大怪獸，省電關鍵就在於冷氣的心臟－壓縮機，除了選用「變頻冷氣」，以高功率運轉快速達到冷房效果，而同時搭備DC電扇可使冷氣在室內分布均勻，維持整體舒適感。根據特力屋省電達人精算，以夏季電費為基準，每戶每日使用1台空調8小時，同規格一級能效變頻冷氣依能源標示約713度，與定頻冷氣相比差異約847度，每度依台電平均電價3.4元計算，一年約可省下2,880元；此外，電扇則建議使用省電的DC電扇，同樣以夏季電費為基準，每戶每日使用1台DC電扇12小時，經實測後與一般AC電扇相比，差異約48度，每度依台電平均電價3.4元計算，一年約可省下163元。若顧客無法自行判斷自家環境及適用的冷氣機型，亦可請社區管家到府免費評估居家環境後推薦適合的機種及估價。
而搭配政府節能雙補助，即日起購買能源效率1級標示之冷(暖)空調，每台補助最高5,000元，5月2日前於特力屋購買空調商品，滿額再送10吋勁風循環扇等好禮；而7月31日前至特力屋實體店購買空調，刷指定銀行信用卡滿額最高可享24期零利率優惠。另外，日常使用冷氣時掌握以下撇步也能做到簡易有效省電。
冷氣每調高1度可以省6%電，台電建議室內溫度維持在26度-28度之間最省電。
冷氣搭配風扇使用，可使冷氣在室內分布均勻，維持整體舒適感。近期消費者對於吸頂吊扇燈詢問度很高，其中LED吸頂燈結合循環吊扇節能省電又省空間，且對比一般居家使用23W省電燈泡3顆，每天開燈12小時的話一年約可省下289元(96度)。
勤清洗冷氣的空氣過濾網，建議2週1次，維持出風順暢。
避免開開關關的次數，因為冷氣剛運轉時，最耗電。
室外機加裝遮陽設備，避免太陽直射，有助於機器散熱。
冷氣安裝在室內通風處，高度避免陽光直射。
新屋裝潢選用隔熱防水塗料 從根本減少冷氣耗能
地球暖化問題不僅讓台灣的四季區別不明顯，溫室效應更讓夏季氣溫不斷升高，建築物四周牆面也有吸熱增溫之虞，因此在裝潢新屋或鐵皮屋時選用高日光反射率、耐日曬的室外塗料降低熱傳導，有效提升整體隔熱效果，並能藉此達到節省冷氣消耗；若已是裝潢完成的房子，也能選用具有蜂巢結構的窗簾，夏季能阻擋室外熱氣，冬季則能減少屋內熱能流失，是效能很好的四季窗簾；而針對太陽西曬而造成晚上房間依舊悶熱的狀況，則可針對需要的窗戶選用遮陽抗UV、降低室溫阻隔熱氣的塗刷式玻璃隔熱膜。