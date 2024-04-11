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特企／安布思沛　成為過去三年台灣成長最快速的全媒體代理商

▲安布思沛 (iProspect) 成為過去三年台灣成長最快速的全媒體代理商。（圖／品牌提供）
▲安布思沛 (iProspect) 成為過去三年台灣成長最快速的全媒體代理商。（圖／品牌提供）

本報訊

在RECMA最新2024年3月發布的評量報告中，電通集團旗下的品牌安布思沛 (iProspect)，獲評為過去三年在台灣成長最快的全媒體代理商，同時也是唯一連續兩年拿到「A+」表現的公司，證明了安布思沛嶄新的市場定位及解決方案能有效協助客戶，讓他們在這三年內持續不斷成長並獲得肯定。

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安布思沛董事總經理劉家豪 (Ego Lau) 表示：「首先，我要感謝所有安布思沛的同仁的努力，過去這三年來，我們一直在轉型的路途上。過去大家認知的安布思沛是以績效行銷 (Performance media) 為核心，但是我們一直在進化，透過多元人才的培訓轉型內部同仁，我們已經蛻變為以績效經驗，做全媒體規劃 (Performance-mindset driven branding) 的代理商。這個全新的定位是因為我們看見了客戶的急迫需求，客戶需要的媒體代理商要能夠有全媒體策劃能力，同時更需要有追求績效的態度與經驗，從多方面的數據評估成效，這樣才可以扎扎實實地協助客戶業績的成長。」

安布思沛全球總裁(Global President)， Amanda Morrissey 在今年年初時分享：「在安布思沛，我們透過積極追求績效的心態與豐富的行銷經驗協助品牌成長。我們以多元方式幫助品牌在市場持續提升知名度，無論是獨家的Signal和Data建立起標誌性品牌，或藉由融合品牌和績效行銷的identity-first來做媒體部署。這都是因為，我們相信績效是一種追求成長的心態，而不只單單只是操作一個媒體。在這裡我們從不墨守成規，我們勇於創新與嘗試，而且，我們持續學習與改變，為的就是成就客戶的品牌向前邁進。」

安布思沛董事總經理劉家豪 (Ego Lau) 補充說明：「我們不滿足現狀，會繼續投資在人才培訓與AI賦能工具，為持續發展績效產品而努力，更重要的是，我們要讓更多人看見安布思沛的轉變，作為商業發展夥伴的能力，我們將盡力協助客戶在全媒體的廣告投放有更好的成效。」

安布思沛持續推動以數據及技術為核心，以新的市場定位「Performance-mindset driven branding」成為台灣及全球成長最快的媒體代理商，提供客戶全方位數位績效整合解決方案。

關於電通行銷傳播集團 (dentsu)

電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。

在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。

電通行銷傳播集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱

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