56歲變性女星復婚德國尪！時隔18年曝喜訊 1浪漫細節閃瞎粉絲
56歲大陸女星金星是知名主持人，犀利直率風格受到觀眾喜愛，她原本是男兒身，1995年接受變性手術後，她遇到德國老公漢斯，並領養了2子1女，然而兩人的婚姻卻只維持短短1年，直到18年後的近日，金星竟宣布和漢斯再婚，讓網友直呼浪漫。
記者吳昕蓓／綜合報導
金星今（11）日在下午1點14分發文宣布喜訊，偷告白「1314（一生一世）」：「二零零六年為了給孩子落戶口無奈離婚…十八年後重新登記再結婚，也見證了我們一路的感情和責任；今天又是漢斯的生日，雙喜臨門！也祝天下有緣人終成眷屬！生活給予你的一切都是你需要去經歷的！」
金星同時曬出和漢斯的多張合照，只見兩人陪伴在彼此身旁進行登記、宣誓，對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來十分恩愛甜蜜，引來大批網友祝福，紛紛留言直呼，「祝福你們，幸福甜蜜」、「真正做到的命由己不由天，好了不起啊」、「看到愛的人幸福我就好開心」。
事實上，金星在變性前曾有任妻子，她也解釋當時是為了拿綠卡在美國生活才進行假結婚，她在2000年離婚後，和漢斯墜入愛河，兩人於2005年結婚，卻因為孩子的國際收養手續繁瑣，導致登記戶口上學的問題出現狀況，她才決定離婚，但其實一家人還是過著幸福日子。
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