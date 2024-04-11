iWIN事件落幕？立委召集協調會達3共識　判斷權力回歸利害關係人

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民進黨立委蔡易餘今（11）日通過臉書發文表示，經過他與同黨立委黃捷、沈伯洋等，與衛福部、法務部、ACG相關代表協會討論，最終達成3點共識，包括：
1. 以真人所繪製之色情圖畫、AI生成之擬真色情圖畫依《兒童及少年性剝削防制條例》規定處理
2. 動漫（含二次元創作）如內容含暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值，依《刑法》第235條及大法官解釋617號處理
3. 兒少不宜觀看者，依《兒童少年福利與權益保障法》第46條，請平台業者補正相關防護措施（如警示性防護、阻攔性防護、嚴格年齡限制）
李麗芬對《NOWnews今日新聞》表示，這次由3位委員召集衛福部、法務部，以及ACG界代表召開協調會議，並達成前述3點共識，其中針對真實存在、AI生成但高度擬真，或是依據真人翻繪的兒少性影像，確定會依照《兒童及少年性剝削防制條例》規定處理。
至於創作者們最擔憂的動漫部分，則僅在無藝術性、醫學性或教育性價值情況下，才會依照《刑法》等辦理，其餘情況則是屬於不適合兒少觀看的內容，平台業者採取相關防護措施即可。
李麗芬進一步指出，會議中達成的結論也會再與iWIN定期召開的利害關係人溝通，但未來基本上會採取這樣「三層保護」的方式實行、不會再有變數，不過考量相關法律解釋需要以函釋方式處理，會議中達成結論，會由台北市動漫企劃人員職業工會代為發函與衛福部，而衛福部收到函文後，會依據公文程序盡快處置。
此外，先前衛福部針對網友意見召開的討論會議中，衛福部曾稱，若往後若再發生虛擬創作疑似觸犯《兒少性剝削防制條例》情況，會先請業者落實防護措施、並交由地方社會局比照iWIN的多方利害關係人會議、邀集相關人員召開審議會討論。
李麗芬表示，未來「不會」將判斷的程序交由地方主管機關處理，而是由衛福部委託iWIN進行業務執行，即由iWIN針對案件、組成利害關係人會議，邀請兒紹團體代表、專家學者、動漫公會代表等進行審議，但若確實涉及兒少性剝削，則有刑事問題之虞，還是會再轉給檢警單位調查。