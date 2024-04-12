《排球少年》狂潮！台北、台中威秀擠滿人 排隊逾120分鐘搶特典
日本漫畫家古館春一創作、同名改編動畫的第二部劇場版電影《排球少年!!垃圾場的決戰》（劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦）今（12）起在台灣上映。威秀影城舉辦第一周特典活動，吸引海量排隊人潮，Dcard影評創作者「小夫妻．小日常」分享盛況，表示他們一早7點前到台中大遠百時已見排隊人潮，歷經140分鐘排隊，總算買到票也拿到「海外特編版」漫畫，大呼：「這大概是我看過台中遠百威秀早上最多人的一次！」
記者徐銘穗/綜合報導
劇場版電影《排球少年!!垃圾場的決戰》今起全台上映，延續動畫第四季劇情，烏野高中經過一場激烈對戰，擊敗全國大賽第二輪的強大對手稻荷崎高中。接下來，他們將與宿敵「音駒高中」在全國錦標賽中正式對決。《排球少年!!垃圾場的決戰》上映首周特典活動，只要收到IMAX與4DX版本電影，即可憑電影片兌換「音駒番外編!! 33.5」（海外特編版）乙本。
影評創作者「小夫妻．小日常」稍早在Dcard分享盛況，表示他看電影幾十年了，真的很少遇到這樣的排隊狀況，「當年的鬼滅無限列車記得都沒有如此盛況！」透露他從一早6時45分排到9時10分，才順利買到票，笑說：「所幸特典還算多，所以有順利領取到。」
也有粉絲分享台北威秀影城盛況，曬出長長的排隊人潮照片，留言表示「信義威秀也差不多8:00排到快10:00」。親身參與盛況的粉絲也笑說：「工作人員在樓上大吼不要跑真的超像風紀股長，大家都辛苦！」、「美麗華也是滿滿的人」。
「音駒番外編!! 33.5」（海外特編版）內容為何？台灣代理商「羚邦」Medialink Taiwan/ Ani-One Taiwan先前在臉書粉專上表示，除了少部分字有改成中文，台灣能領到的特典「33.5卷」，內容95%以上都是日文，與日版相差不遠。
■本文經Dcard影評創作者「小夫妻．小日常」授權引用。原始出處：排球少年特典：電梯排隊的決戰