第31屆【中小企業創新研究獎】即日起受理申請

經濟部中小及新創企業署為鼓勵中小企業從事創新研究而有具體成效、提升技術與服務水準並增加競爭力，自民國82年起依據「經濟部中小及新創企業署辦理創新研究獎作業要點」辦理創新研究獎。歷年累積選出1,011件創新產品、技術或服務，獲獎標的涵蓋各領域，包含：資通訊、紡織、精密科技、食品、化學材料、生技醫療、航太以及創意設計等，對國內產業創新轉型與發展注入源源不絕的動力。
第31屆中小企業創新研究獎即日起至本(113)年5月31日17:00受理申請，凡符合行政院核定「中小企業認定標準」且仍在營運中之中小企業，並已於112年底完成自行研發之創新性產品、技術、製程、流程、服務(包含：技術服務、知識服務、商業服務)等，且已商業化運用者，皆可提出申請，審查作業分為：資格審、初審(含實地訪審)與決審，獲獎名單預計於113年11月底前公布。
本屆獎項申請標的之類別分為：「電子資通訊與軟體系統類」、「運輸與機械自動化類」、「生技與醫療類」、「化工與材料類」及「創意設計與服務類」共五大類。另配合深度科技發展趨勢，已納入各類別審查項目之中，以深化國內中小企業產業創新的國際競爭力。本屆預計遴選30家中小企業之創新標的，經委員審查通過之獲獎企業將頒發獲獎證書及獎牌，並提供參與產品展示及商機交流之機會，協助企業推廣獲獎標的，促進國內外產業商機交流，極具指標性與鼓舞性意義。
為使國內中小企業瞭解本獎項之目的、申請方式與委員審查相關流程，將分別於北、中、南舉辦「宣導說明會」，說明會內容包括：本屆申請書撰寫方式與審查作業程序說明，亦會邀請曾獲獎之企業代表分享本獎項之申請經驗，也將結合SBIR計畫申請說明共同辦理，歡迎各中小企業踴躍參與！
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