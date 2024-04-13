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「1神招」健康餐姊姊分量加大　內行：加1動作多兩倍！自助餐也OK

▲水煮健康餐菜色豐富，十分受到健身、減脂者歡迎。（示意圖／翻攝Google評價）
▲水煮健康餐菜色豐富，十分受到健身、減脂者歡迎。（示意圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

水煮「健康餐」是健身、減脂朋友在外餐食首選，兩樣蛋白質加生菜或紫米底料，再加上6樣主料要價近200元。一名身兼新竹工程師的美食創作者分享「1神招」，讓健康餐姊姊幫你搭配的配料加好加滿，「分量保證標準以上」。神奇招式曝光後引發熱烈討論，內行加碼分享再多「1動作」，分量馬上多兩倍。一票得知後都驚呼太晚知道，認為這招對自助餐阿姨也適用。

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新竹工程師的美食創作者「eat_meitingo」在IG擁有3.5萬粉絲追蹤，他日前在Threads上分享短片，抖出吃健康餐不為人知的秘密，就是「把自己當部落客，拿起手機來錄影，分量保證標準以上！（至少不會少）」，笑說：「各位啊各位！這招真的超有用！」

▲點健康餐時把自己當部落客，拿起手機來錄影，分量保證標準以上。（圖／Threads@eat_meitingo授權引用）
▲點健康餐時把自己當部落客，拿起手機來錄影，分量保證標準以上。（圖／Threads@eat_meitingo授權引用）
短片在Threads上引發討論，不到1天就收穫超過上萬個讚、200多則留言，不少人驚訝太晚知道，紛紛標註朋友趕緊學起來，有內行加碼分享說「記得多一個轉來轉去的運鏡，（分量）多兩倍」。有網友留言說：「實測有用！」、「我要學起來 希望店員能幫我加爆」，還有人嘆說：「早知道大學就這樣做！每次都被阿姨當盤子在算！」

據了解，水煮健康餐收費通常分「蔬食」、「2種蛋白質」、「3種蛋白質」3類，價格落在150~240元左右，蛋白質有雞胸肉、鮭魚、牛肉等選擇，1種底料可選生菜或紫米、燕麥等，再加毛豆、木耳、紅心芭樂等任選6種配菜，還有醬料、佐料等選擇。

怎麼吃才不會胖？營養師分享「午餐公式」

營養師高敏敏曾分享吃不胖的午餐原則，指出午餐是維持整個下午血糖穩定的關鍵，但吃多了容易打瞌睡，更怕長肉；吃少了，又容易血糖過低而沒精神工作。她建議外食上班族最好避開滷肉飯、炒（燴）飯／麵、炸雞、炸蝦捲等高熱量食物。

高敏敏分享最實用午餐公式，只要參照以下午餐公式表，從每一列裡面都挑一項食物吃，就是健康享瘦的一餐。

▶碳水化合物：全穀飯、蕎麥麵、烏龍麵、藜麥飯糰、玉米

▶蛋白質：滷雞腿、烤鯖魚、雞胸肉、蒸蛋、鮭魚

▶高纖蔬菜：兩格便當菜、生菜沙拉、燙青菜、蔬菜湯、大番茄或小黃瓜

▶飲品：無糖茶、豆漿、優酪乳、牛奶或咖啡

▶水果：蘋果、芭樂、一碗小番茄、15 粒葡萄、半根香蕉

使用祕笈：從每一類裡面挑一種來吃，例如：「蕎麥麵＋烤鯖魚＋蔬菜湯＋無糖茶＋芭樂」，或「烏龍麵＋雞胸肉＋燙青菜＋咖啡＋半根香蕉」。

■本文經新竹工程師a.k.a.美食創作者「eat_meitingo」授權引用影片內容。原始Threads出處請點此

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