受夠負面能量籠罩！直覺選一張牌卡：指引你「突破上半年」的關鍵

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A、女神瑪曇吉／血石－已存在的價值 水晶女神888
選擇此張圖卡的你，近期可能對於「自我價值」感到懷疑，有想做的事情，但對於新的事物感到不確定因素，而先擱置在一旁，有點矛盾。提醒你過往的經驗可以成為你的力量，而非阻止你展開新事物的機會，適時地停下腳步去思考，哪些是必要有價值的資源、哪些是可以捨棄的事物，這個過程可以協助你朝向下一個階段，繼續累積自己的價值。
B、天使拉吉爾／彼得石－暴風雨智慧 水晶天使444
近期的你可能剛經歷一場暴風雨或者正在暴風雨當中，這個過程使你的外在腦袋有些混亂，內在有些擔憂和焦慮，也可能有不確定感及刺激，但這些是考驗的過程，請堅持自己內心的感受，維持你的初心，避免改變，這場暴風雨的智慧，是要提醒你不論是內在轉變或外在重大改變，只要相信來到你面前的，都是生命的體驗，是能使你更貼近自己的靈魂原貌，同時洗滌你的身體、心智和靈魂的禮物。
C、女神愛希斯／愛希斯水晶－她永遠獲勝 水晶女神888
近期的你，在關係裡有些矛盾讓你有受傷失落的感受，甚至可能產生一些負面的想法，像是在考驗或挑戰你的所有認知。但是選擇這張牌卡的你，要提醒你「不要強迫自己成為自己不喜歡的樣子」，也不要質疑自己或批判自己，不要被自己的愁苦或憎恨給打敗，因為你知道要贏得一場勝利，是需要累積經驗不斷地進化，運用你所收穫的智慧來處理，最好的方式就是把所有的力量拿來專注提升自己該做的事，相信自己的能力，那麼最後「獲勝」的人一定是充滿愛的你。
D、女神西王母／層疊石－稀有成功 水晶女神888
選擇此張圖卡的你，為自己設立長遠的目標是有機會顯化實現的，但是需要禁得起時間的考驗，你的耐心、積極、力量和給自己的承諾非常重要，你有能力達成稀有成功，發揮你的創意、技藝、和奉獻，這些都遠超過你目前能理解的層面，你的生命還有許多可以發揮的力量。而當你在逐夢的過程會懷疑自己或者與他人比較時，請放輕鬆，信任並瞭解任何你以為的退步及考驗，都不代表你脆弱或能力不足，每一步的基礎都是能成為你成功的奠基石，所有的等待都是值得的。