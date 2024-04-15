《葬送的芙莉蓮》限定角色一卡通4/17預購！欣梅爾、阿烏拉全到齊
台灣iPASS一卡通日前與人氣動畫《葬送的芙莉蓮》攜手合作，於月初開賣「第一彈」《勇者一行人》、《蒼月草》等2張卡片，近日好評推出「第二彈」聯名，角色包括《欣梅爾》、《芙莉蓮》、《費倫》、《修塔爾克》以及反派的《阿烏拉》共計5款，每張售價150元，將於本週三4月17日上午11時在全家Famiport、博客來開始預購。
記者鄭妤安/台北報導
療癒系動畫《葬送的芙莉蓮》備受好評，原作曾拿下2021漫畫大賞第1名、手塚治虫文化獎新生獎。故事描述身為精靈族的芙莉蓮與同伴花了10年打倒了魔王凱旋回到王都，隨著故事展開與同伴相繼離世，她開始反省過去，試著關心身邊的人事物，思考時間與生命的意義。
台灣iPASS於月初時宣布《葬送的芙莉蓮》第一彈合作資訊，搶先上市《勇者一行人》、《蒼月草》2款一卡通，近日宣布推出「第二彈」，特別設計成「透明角色」卡，利用窗花作為襯底凸顯角色人物，於卡片上點綴了珍珠光澤感，質感更加倍。
開賣角色包括《欣梅爾》、《芙莉蓮》、《費倫》、《修塔爾克》以及反派的《阿烏拉》共計5款，聯名造型卡於4月17日上午11時開始預購。後續一卡通也會與《葬送的芙莉蓮》持續合作，提醒粉絲們請記得隨時鎖定iPass一卡通臉書粉絲專頁，相關的新卡消息將不斷更新。