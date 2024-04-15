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2024新北考古生活節十三行隆重登場　4-5月臺日韓一起瘋考古

▲邀集國內外超過40攤考古體驗，全部讓民眾免費玩。（圖／品牌提供）
▲邀集國內外超過40攤考古體驗，全部讓民眾免費玩。（圖／品牌提供）

本報訊

全臺唯一跨國考古盛會「2024新北考古生活節」4月1日至5月31日於十三行博物館及新北考古公園隆重登場，今年以「史前動物派對」為主題，規劃「全面齊動」、「藝起變獸」、「萬獸崛起」、「萬獸市集」4大主題活動，有主動出擊深入校園的考古教育、展現專業學術交流的國際考古論壇，更有好玩、好聽、好吃、好看的考古體驗、音樂表演及文創市集，週週精彩，邀請全球一起瘋考古。

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▲新北市副市長朱惕之及貴賓共同啟動。（圖／品牌提供）
▲新北市副市長朱惕之及貴賓共同啟動。（圖／品牌提供）
新北市副市長朱惕之表示，新北市擁有非常豐富的歷史、文化及產業發展，而八里見證了臺灣史前文化的發展。今年是考古生活節舉辦的第十二年，首度擴大舉辦，將原本3日的活動延長至2個月，讓民眾可以盡情玩考古！此次不僅深耕在地，深入八里在地的小學，將考古教育帶進校園；更連結國際，主動邀集日本、韓國5間和全國各地的博物館，共同跨國行銷，一起在活動期間辦理實體及線上的動物主題展覽和活動，促進國際間文化交流、共榮共好，也讓世界看見臺灣。

▲現場穿戴動物造型裝扮可獲造型雞蛋糕。（圖／品牌提供）
▲現場穿戴動物造型裝扮可獲造型雞蛋糕。（圖／品牌提供）
「2024新北考古生活節-史前動物派對」主活動將於本週末4月20日、21日在新北考古公園及陽光廣場舉辦，邀集國內外超過40攤考古體驗，全部讓民眾免費玩!今年「萬獸崛起」舞臺特別邀請曾入圍金曲獎的「青虫aoi」、「海豚刑警」等6組以動物為團名的知名樂團，讓民眾大飽耳福。此外，十三行博物館邀請大家在活動兩日變身萌獸，裝扮成動物樣貌一同在互動劇場派對中狂歡，還可免費獲限定雞蛋糕。兩日活動期間捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。

新北市文化局表示，新北考古生活節自101年起開始舉辦，總共吸引超過33萬人參與，擁有一大群忠實粉絲，是臺灣重要的考古盛會。走一趟考古生活節，不但可以接觸到日韓與全臺各地的史前文化，今年度更跨國跨域，串聯臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、采義科技有限公司、八里福朋喜來登酒店及財團法人莊福文教基金會等企業團體，一同加入考古教育的行列。

▲十三行博物館最新文創商品「食・叁」考古系列餐具組。（圖／品牌提供）
▲十三行博物館最新文創商品「食・叁」考古系列餐具組。（圖／品牌提供）
十三行博物館表示，除了本週活動以外，5月將於每周末舉辦「萌寵星球」、「叢林探險」及「文化之森」等不同主題文創市集與音樂表演，歡迎全家大小一起同樂。4月1日至5月31日於十三行博物館及「2024新北考古生活節」合作館舍拍照並於指定貼文留言，即有機會獲八里福朋喜來登酒店住宿券、十三行博物館最新文創商品「食・叁」考古系列餐具組等多項優質好禮，敬請把握難得機會。更多資訊請至十三行官網

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