李亦伸專欄／湖人故意輸鵜鶘劇本太可笑　預測勇、湖攜手晉季後賽

勇士贏球機率僅45.8%！ESPN看衰　Gary Payton II「附加賽報銷」

▲金州勇士防守大將「GP II」Gary Payton II因傷缺陣，附加賽兩場都不會打，ESPN給出預測勇士贏球的機率只有45.8%。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士防守大將「GP II」Gary Payton II因傷缺陣，附加賽兩場都不會打，ESPN給出預測勇士贏球的機率只有45.8%。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在例行賽尾聲輸掉對上紐奧良鵜鶘的關鍵戰，最終排名西區第10，要連贏2場附加賽才有季後賽打。首場比賽勇士將在客場迎戰沙加緬度國王，ESPN給出預測勇士贏球的機率只有45.8%。而更糟糕的是，勇士隊的防守大將「GP II」Gary Payton II因傷缺陣，附加賽兩場比賽都無法出戰。

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這場比賽之前，勇士主帥Steve Kerr受訪時確認GP II明天不會打，而且附加賽兩戰都不會上。而國王方面也沒有Kevin Huerter和Malik Monk兩大主力輪換後衛，雙方都有傷兵問題。

ESPN預測勇士附加賽首戰贏球機率僅有45.8%

勇士過去曾在8年內拿下4冠，去年在季後賽首輪面對國王，他們也以4：3擊敗對手，Curry狂砍50分率隊晉級，在球星能力和經驗方面，勇士毫無疑問地擁有優勢。

不過ESPN在今日給出的對戰組合分析數字中，國王國王贏球機率達到54.2%，勇士則僅有45.8%。數字不利於這支昔日的冠軍之師，意味著球隊得打出比平時更好的表現，才能取勝。

▲Stephen Curry本季場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，他必須率領勇士連闖兩關，才能取得季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry本季場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，他必須率領勇士連闖兩關，才能取得季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
不希望賽季到此為止　Stephen Curry：沒進季後賽我會很失望

本賽季勇士球星Stephen Curry場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，在關鍵時刻攻下189分為本季聯盟最多，仍然是很有主宰力的球星。在自己的生涯巔峰，若球隊未能打進季後賽，那將是巨大的遺憾。

在受訪時Curry明確表示自己不關心「下個賽季」如何，直言若勇士本季無法打進季後賽，沒有機會在高水平上競爭，那他將會感到「十分地失望」。

「我們能做到，只需要先贏下一場，然後再拿下另外一場，就能爭取到季後賽資格。」Curry說道，「我們經歷過一場定生死的比賽，上賽季也和國王打過搶七，我們需要先去贏得一場球賽，我們知道自己能做到。」

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