勇士贏球機率僅45.8%！ESPN看衰　Gary Payton II「附加賽報銷」

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ESPN預測勇士附加賽首戰贏球機率僅有45.8%
勇士過去曾在8年內拿下4冠，去年在季後賽首輪面對國王，他們也以4：3擊敗對手，Curry狂砍50分率隊晉級，在球星能力和經驗方面，勇士毫無疑問地擁有優勢。
不過ESPN在今日給出的對戰組合分析數字中，國王國王贏球機率達到54.2%，勇士則僅有45.8%。數字不利於這支昔日的冠軍之師，意味著球隊得打出比平時更好的表現，才能取勝。
不希望賽季到此為止 Stephen Curry：沒進季後賽我會很失望
本賽季勇士球星Stephen Curry場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，在關鍵時刻攻下189分為本季聯盟最多，仍然是很有主宰力的球星。在自己的生涯巔峰，若球隊未能打進季後賽，那將是巨大的遺憾。
在受訪時Curry明確表示自己不關心「下個賽季」如何，直言若勇士本季無法打進季後賽，沒有機會在高水平上競爭，那他將會感到「十分地失望」。
「我們能做到，只需要先贏下一場，然後再拿下另外一場，就能爭取到季後賽資格。」Curry說道，「我們經歷過一場定生死的比賽，上賽季也和國王打過搶七，我們需要先去贏得一場球賽，我們知道自己能做到。」
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