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賴政府520上台！全教總提3大修法建議：返還公教年資補償金

▲全教總理事長侯俊良表示，年改方案有諸多值得檢討，原本明訂於法律的公教人員補償金，無故遭到刪除就是明顯的錯誤。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.09）
▲全教總理事長侯俊良表示，年改方案有諸多值得檢討，原本明訂於法律的公教人員補償金，無故遭到刪除就是明顯的錯誤。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.09）

記者許若茵／台北報導

準總統賴清德與新政府團隊即將在520上台，全教總表示，針對蔡英文政府8年執政出現的錯誤政策與疏失，提出3項訴求，包含社會保險保費免納所得稅、返還公教年資補償金、私校退撫費率提高至15%，要求新政府儘快進行盤點並提出修正。

全教總指出， 依現行《所得稅法》相關規定，屬於年金制度第二層「職業年金」，包括勞退、私校退撫、公教退撫的提繳費用均免計入所得繳稅，而屬於第三層之自購商業保險每人每年也有24000元的保險費可以列舉扣除，相較之下，屬於第一層的「社會保險」，無論是參加勞工保險、公教人員保險、軍人保險國民，其所繳之保險費用反而難以免稅，實屬矛盾。

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全教總認為，國家稅制與立法均應與時俱進，國民職業年金保費與商業保險保費均可免稅，攸關國民老年經濟安全且為強制提撥社會保險保費反而必須扣稅，顯然有待檢討。全教總建議修正《所得稅法》第14條及第17條，依公教人員保險法、勞工保險條例、軍人保險條例規定繳付保險費用，不計入提繳年度薪資所得課稅，以嘉惠全體國民，落實賦稅正義。

全教總表示， 所謂「年資補償金」係指民國84-85年間軍公教年金改革，從恩給制改為軍公教要自行提撥35%費率的儲金制，且任職前15年的給付從本俸的5%變為4%，為彌補這1%的差距，當年立法院特將「年資補償金」入法，屬於橫跨新、舊制且舊制年資未滿15年軍公教人員法定權利。

 全教總認為，從補償金立法緣由可知，補償金性質屬於因制度改革受損而填補損失的補償制度，且由政府編列預算支出，與退撫基金財務毫無關係。然而，民國105年政府啟動的年金改革，竟將與退撫基金毫無關係的「年資補償金」一併去除，尤其有失公允者，同為「補償金」，軍人繼續保留給與，但公務人員、教育人員卻被刪除，毫無公平正義。

全教總理事長侯俊良表示，年改方案有諸多值得檢討，原本明訂於法律的公教人員補償金，無故遭到刪除就是明顯的錯誤，政府施政不應厚此薄彼，新政府應正視錯誤，返還公教補償金，回復起碼的公平正義。

全教總提到， 公校、私校教師的任用資格與權利義務均一致，去年7月1日上路的公教退撫新制已改為確定提撥制，費率為本俸二倍的15%，然而，同樣採確定提撥制的私校退撫，同樣面臨保障不足和長壽風險的問題，退撫提撥費率卻僅有12%，形同是對私校教師的不公平對待。

全教總指出，公立、私立學校教職員皆屬教育人員，工作性質及內容並無差異，考量平等原則，退撫提撥費率應採相同標準，既然公教退撫新制已於112年實施並明訂費率為「本俸二倍的15%」，私校退撫費率即應同步修正，不應讓私校教師既要面臨工作環境惡化，又要面對退休保障不足的風險。建議修正《學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例》第8條，提高私校教育人員退撫費率為「本俸二倍的15%」，齊一法制以保障私校教職員權益。

全教總也說，以上提案已拜會多位朝野委員，並獲立委賴士葆、柯志恩、洪孟楷等人認同，後續將提案推動修法。侯俊良喊話，2024選後出現三黨不過的新國會，過往民進黨完全執政時的政策疏失應重新檢討，呼籲即將上台的新政府尊重新國會與新民意，立法院朝野黨團更應積極監督政府施政，盡快檢討修正過往錯誤政策，提出福國利民的進步修法。
    

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