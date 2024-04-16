兒子可能成未來接班人？李顯龍家族紛爭成焦點　星國總理即將卸任

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尤其李顯龍的弟弟和妹妹對他頗有微詞，李光耀總共有三個孩子，分別是李顯龍、李顯揚和李瑋玲。2017年李顯龍和弟妹之間，因為是否保留父親故居出現意見分歧，李瑋玲臉書發文，稱大哥李顯龍、大嫂何晶夫妻倆「原形畢露」，沒有資格繼續領導新加坡。李瑋玲指，因為李顯龍暗中安排，政府成立由部長組成的秘密委員會，研究父親故居的去留問題，這篇文章同樣被李顯揚轉載，弟妹二人明顯站在哥哥以及前所代表的「李氏權威」的對立面。
新加坡第一家庭分裂的醜聞引發外國媒體關注，《紐約時報》甚至一度以「國家危機」形容，讓外界質疑新加坡國家的治理方式、 60年來一黨獨大的局面，以及如同世襲般選擇國家領導人的形式。這場紛爭在2020年2月新加坡律師公會紀律審裁庭裁定落幕，李顯揚的妻子林學芬作為草擬李光耀遺囑的律師，和李顯揚兩人合謀誤導李光耀簽下遺囑，還撒謊、隱藏證據，行為失當。
另外，李顯揚和李瑋玲更指控李顯龍想延續「李家天下」，兩人控訴兄長李顯龍一心培植兒子李鴻毅的政治野心，李顯龍的兒子李鴻毅目前在新加坡政府機關擔任顧問職務。李顯龍對此回應自己感到十分痛心，更強調和妻子何晶都沒有想讓兒子接班的意願。2017年李鴻毅也在臉書上表示，自己對政治沒有興趣，不會步上父親的後塵。李顯龍的弟弟李顯揚也曾公開說：「李家不需要再多一個總理」，因此短期內應該不會出現下一個李家的總理。
無論如何，李光耀的三個兒女在臉書上公然撕破臉，已成為各國茶餘飯後的話題，而且李顯龍弟弟李顯揚的孩子們也對新加坡政治充滿意見，李顯揚的兒子李繩武2017年在臉書轉貼批評新加坡政府的報導，並遭新加坡政府批評，李顯龍的妹妹李瑋玲立刻跳出來幫忙護航，批評新加坡現已成為「大哥式政府」。如今李顯龍即將卸任，被稱為「草根菁英」的黃循財將帶領新加坡走向何方，引發外界關注。