教育部公告不適任教師新制！全教總狠批　人本、家長團體支持

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全教總批評，解聘辦法引進過多非教育專業的外部人員，介入校園事務，造成社會與廣大的教師產生決裂性的信任危機，更會讓學校教育繼續崩裂，犧牲的將是學生的教育品質。
人本教育基金會則提到，調查小組中立性不足，最主要是委員以同校教職員為主，有嚴重身分衝突，目前處理不適任教師的各項會議、不論是調查小組、校事會議、教評會，絕大多數會使同校教職員過半。以至於不適任教師的處理流程、從調查、分流到最終處置，都是由朝夕相處的同事來主導。
人本教育基金會認為，若沒有建立專業倫理的堅持，一般人無法屏除同事情誼或同儕壓力來做出公正決定，在倫理堅持不彰的狀況下，制度設計還讓同校同事來審認是否不適任，自然就會創造師師相護的結果。
國教行動聯盟肯定此次比照性平調查機制，讓校事會議調查小組委員全部外聘，並且補助學校相關經費，並提出配套措施建議，包括增加輔導人力編制、強化宣導與監督、提供教師研習培訓、對新進教師提供協助、對新進教師提供協助、推動教師專業分工、家庭教育應更被重視等。
全國家長團體聯盟也指出，支持教育部此次修法，以往霸凌與不當管教常會有雙頭馬車的問題，不但耗費行政量能，對教師而言也是一種折磨，也可能讓不當管教教師藉此找到漏洞，師生間的霸凌事件移至校事會議處理，能夠確保校內問題由校方自主處理，增加處理上的公正、公平與效能；調查小組委員全部外聘，能提高調查的獨立性與專業度，解決現有制度中學校「教師代表」及「家長代表」專業不足的問題。
全國中小學校長協會呼籲教育相關單位能做好相關支持與配套措施，如校事會議外聘專家、調查人才庫、經費的補助，以及學校相關人員的培訓與增能，才能讓此次修法美意有效執行，學校才能真正減輕行政負擔。