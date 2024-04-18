為了減肥不吃肉！26歲越南女腦出血猝逝 醫生：因常吃這兩種食物
獲得理想體態是許多男人和女人一輩子的追求，然而挑食或吃錯食物的話反而容易造成反效果。越南一名26歲女子為了減肥兩個多月不吃肉，卻常吃兩種食物，最終引發腦出血猝逝，讓外界一片嘩然。
國際中心賴正琳／綜合報導
《Phụ nữ &Pháp luật》報導，越南26歲女子張燕（Tieu Yen），為了減肥幾乎不吃肉類，每天只敢吃蔬菜和穀物，最喜歡的早餐就是當地美食之一的鹹蛋粥或炸蛋餅，並搭配芋頭茶；短短2個月後，張燕的身材便出現了瘦身成效。
然而有天張燕在家跳繩減肥時，突然一陣暈眩倒地，並且失去意識。他的丈夫經過後才發現，趕緊將女子送醫，然而仍回天乏術，女子最終因腦出血去世。
醫生了解張燕的飲食習慣後，得知她每天早餐最愛吃鹹蛋粥以及炸蛋餅，前者長期食用恐怕會讓血管硬化、血液黏稠，只因鹹蛋含有重金屬鉛，膽固醇含量也很高。至於炸蛋餅，高脂肪將導致血管堵塞，增加動脈硬化風險。
醫生透露為了健康著想，反而應該不吃重鹹食物和炸物，更不應該天天吃。另外即便不吃肉可以在短時間內變瘦，但如果沒有用其他蛋白質如豆類、植物性蛋白質或蛋補充身體所需營養，長期來說對身體也不好，建議民眾應均衡飲食。