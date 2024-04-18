台灣文化祭「TAIWAN PLUS」又來了！5月11日、12日京都登場

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西脇隆俊在信件中對台灣403地震表達深切哀悼，並對受災者致上慰問，同時，他也感謝台灣在過去東日本大地震和能登半島地震時對日本的支持，京都府將盡最大努力向台灣提供支援。
西脇知事也衷心感謝文總舉辦TAIWAN PLUS 活動，他強調，「台灣是非常親近、擁有共同價值觀的朋友」，京都更是本次活動的最佳地點，因為兩地的聯繫很密切，在產業上許多京都公司也在台灣開展業務，希望今後繼續發展深化交流的機制。
文總秘書長李厚慶說，403地震後，文總馬上收到京都府、京都橘高校、東京農大等許多日本好友的關心，見證台日友情的可貴。他表示，友誼除了有共同價值，更是透過一次次交流建立，「TAIWAN PLUS」是日本最大規模的台灣文化祭，可以作為橋樑，讓日本朋友更認識台灣的好，謝謝京都府這次的邀請，而今年TAIWAN PLUS是有史以來規模最大，最多台日合作的一屆，有超過一百個台灣品牌，更有台灣夜市、台灣漫畫，以及特別來賓－嘉義新港奉天宮首度參加TAIWAN PLUS，讓媽祖和虎爺前進京都。
李厚慶說，京都有很多神，相信「仙界也會聊得很愉快」，也能讓日本朋友體驗擲筊和求錢水等台灣宗教文化。
大崎康致詞時大讚台灣展現多樣文化，「我是台灣人」這句話與古代羅馬說「我是羅馬人」是同樣是值得驕傲的語句。他強調，本次在京都共同舉辦TAIWAN PLUS的動力，就是希望可以近距離接觸台灣文化、台灣藝術和台灣社會，十分期待藉此在歷史和傳統薈萃的京都，促進跨國界的新文化和新藝術的創造。
誠品生活董事長吳旻潔表示，這是誠品第3年參加本活動，感謝文總對文化的用心及各界促成，讓這麼有意義的文化祭為台日雙方帶來的激盪，拓寬雙方對世界的理解，誠品會繼續深化民間交流。
文化部次長王時思表示，TAIWAN PLUS活動辦理5屆，從自辦到日本政府邀請共同主辦，成績有目共睹，只有文總能超越文總。活動有來自各界的支持，民間單位與活動的協助也讓活動更成功，文化部也會持續參與，期待今年能交到更多好朋友，期待未來日本到處都有這樣台日交流的活動。
本次台灣祭節目由金曲金馬雙金音樂製作人李欣芸擔任音樂總監，她說，台灣國寶級民謠大師陳明章、台灣金曲歌王陳建年領銜的南王部落普悠瑪音樂家族，將分別與日本Style KYOTO管弦樂團、指揮家Kimbo ISHII合作共演，以及金曲客語歌手謝宇威、唱作女歌手PiA吳蓓雅、日本能樂金剛龍謹及京都市少年合唱團也將帶來精采演出，期待用音樂與京都交朋友。