PREFOC集團再創安全新標竿　連臺北賓館都用「它」防堵危機

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承襲美國悠久的產品技術並於亞洲稱雄，巧風擁有防火安全最高等級的UL，甚至囊括歐、澳、港等地，在亞洲地區各大建築，頂級飯店都有使用，知名地點含雪隧、高鐵、捷運。也是台積電背後重要的防火設備供應商。
賭場也採用、巧風—PREFCO遍及全球
巧風—PREFCO的產品遍及全球，香港、澳門、台灣、中東地區各大超高樓層建築皆有配備消防排煙防火閘門等設備產品，避免掉許多災難的風險以及發生。這次巧風—PREFCO推出了「PREFCO-911雷電 漏電吸收防護裝置」及「PREFCO-555鋰電池火災水霧滅火器」以及「消防搶救既鋰電池儲能設備系統滅火解決方案」，針對號稱隱形殺手的漏電災害防護，不但能提供災害的防護，更能達到已經產生的漏電的能源損耗，予以回收。目前集團更佈局全球，為未來的用電安全預設了更全面的解決方案。
漏電死亡為職災前五 吸收防護裝置可避免悲劇
漏電類型的電氣災害一直是產業鏈中不容忽視的問題；工廠發生漏電不僅易造成人員傷亡、貴重機械設備也可能發生故障、引發火災。據統計，感電危害為重大職災身亡人數前5名，防止漏電不但保障機械設備免受損，更提供作業人員安全的環境。
而巧風所發表的漏電保護裝置除了杜絕最大隱形殺手漏電以外，亦使用世界首創的「漏電產生電流抑制」及「精細自動切換維護功能」核心技術，能快速地偵測並進行漏電吸收，除大幅降低漏電機率，也有效保護人身安全和設備的正常運行。漏電保護裝置能應用於各種場所，舉凡使用到電氣的領域都能夠使用，貫徹應急同時，在異常的供電下，防止因為突波的產生造成家電或者各種電子產品所造成的二期損害，同時更能夠提供省能及防災之雙層保護以及安全防護的終極訴求。
鋰電池火災難救，除非使用細水霧滅火器
今年2月深坑曾發生電子產品火災，鋰電池撲滅後產生化學反應又會復燃，導致滅火難度增加，火勢更延燒10小時才完全撲滅，不僅產生大量毒氣影響民生，更會直接對人體造成危害。
巧風—PREFCO針對鋰電池滅火問題，推出世界首創的PREFCO-555系列鋰電池專用滅火劑（器）以及系統式的滅火裝置作為全方位解決方案。能有效撲滅鋰電池火災且防止復燃。利用細水霧的不連續水微粒，防止導電，可在未斷電的情況下，從距離失火的2到6公尺遠處噴撒細水霧，將初期鋰電池火災撲滅，連一般人員也能輕易操作。此種滅火劑雖然是為鋰電池專門開發的，但也使用環保無毒的材料，具備廣泛的適用性，可用於各種電動車，充電，儲能，不斷電系統，手持式電動設備，同時更能夠提供A、B、C類別普通火災及油類火災。
巧風—PREFCO不僅著重在產業安全，也在台灣半導體與資通訊相關產業，達成近80％的市占率，歷史悠久的品牌形象及完善的全球認證、國際市場知名度，也讓集團能將眼光放更遠，繼續在消防，防火，排煙，搶救，安防，能源等產業，提供全方位的合作，包括IDM、ODM、品牌、通路、創新研發，成就更完善的市場解決方案。