千千離開台灣！ 「33歲生日」飛加拿大圓夢：不能再拖了
百萬網紅千千擁有不科學的超大食量，過去還曾代表台灣到日本比賽大胃王，她的外型仙氣，加上直率個性，人氣非常高。然而先前千千卻透露她將暫時離開台灣，即將迎來33歲生日的她決定要出國遊學，完成自己學生時期的夢想。
記者吳昕蓓／綜合報導
千千昨（21）日更新頻道影片，坦承在學生時期看著很多同學都出國遊學，自己也有小小的憧憬，但因為經濟狀況不佳，當時甚至要申請學貸才能完成學業，因此她把願望深埋在內心深處，直到去年（2023）才終於下定決心，要在33歲這年完成夢想，但因為工作排程的關係，她一個月之後就得回到台灣，希望明年能為遊學留下更多時間。
由於大多數同學都是待半年到一年，千千是中途加入的學生，班上已經有各自的群體，因此千千也在努力交朋友中，身為吃貨的她也不時會在IG發文分享多倫多的食物，「總之有圓到學生時期的夢想，不論長短都蠻開心的，而且有了這次規劃的經驗下回就能順手了」。
貼文曝光後，不少網友都為千千加油打氣，「長大後交朋友好難，但覺得妳一定可以交到朋友的！看妳圓夢替妳開心」、「沒想到千千去遊學了，好棒喔」、「沒想到我的千千有勇氣去留學，加油喔」、「好可愛的學生生活，一切都會順利的」、「相信千千一定會交到很多朋友，這邊的學生都很耐斯（nice）！」
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