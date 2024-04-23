花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

0422花蓮餘震不斷更新／累計1168起頻繁地震！震央往陸地：快防震

▲花蓮頻繁地震不斷，今（23）日凌晨最大餘震規模6.3，上午8時許地震也達「5強」震度，接連餘震導致花蓮富凱大飯店、統帥大樓傾斜倒塌。（圖／翻攝花蓮同鄉會）
▲花蓮頻繁地震不斷，今（23）日凌晨最大餘震規模6.3，上午8時許地震也達「5強」震度，接連餘震導致花蓮富凱大飯店、統帥大樓傾斜倒塌。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

記者潘毅／綜合報導

（更新時間12:00）花蓮0403發生規模7.2大地震後，至今餘震不斷，中央氣象署統計至4月23日上午12時止，主震及有感餘震已1168起，尤其從昨（22）晚開始，花蓮更是「頻繁地震」。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前餘震位置有往南、往陸地轉移的情況，未來將有規模5以上零星地震，大型地震約需一年才能釋放完餘震，提醒民眾快做好防震準備。《NOWnews》針對即時地震情況、氣象署最新說明、學者分析不斷更新，一文掌握花蓮地震。

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🟡即時地震情況（規模5以上已60起）

◾4/23 10:21，芮氏規模5.4，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度9.1公里，花蓮縣地區最大震度5弱。
📍地震速報／震不停！10:21花蓮「芮氏規模5.4地震」　最大震度5弱

◾4/23 09:45，芮氏規模5.4，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度8.5公里，花蓮縣地區最大震度4級。
📍地震速報／09:45花蓮又震！芮氏規模5.4餘震　「最大震度4級」

◾4/23 08:11，芮氏規模5.1，震央位於花蓮縣近海，地震深度9公里，花蓮縣地區最大震度4級。

◾4/23 08:04，芮氏規模5.8，震央位於花蓮縣近海，地震深度2公里，花蓮縣地區最大震度5強。
📍快訊／08:04花蓮地震！「規模5.8」19縣市有感搖晃　深度僅2公里

▲花蓮主震及有感餘震共1140起。（圖／中央氣象署）
▲花蓮主震及有感餘震共1168起。（圖／中央氣象署）
🟡專家學者分析

◾4/23 11:40，李錫堤提醒「海溝型地震」的可怕之處，0403地震在台北搖了1分鐘，921地震在台北搖了1.5分鐘，但海溝巨型地震在台北可能搖到3分鐘，恐導致房屋倒塌。
📍點此看｜403、423強震不是最可怕！專家憂「海溝型地震」：台北連搖3分鐘

◾4/23 10:57，石瑞銓指出，昨夜開始「頻繁地震」的原因主要還是應力調整，由於離地面較近的岩石較脆弱，因此近兩天地震深度也都較淺。
📍點此看｜被花蓮「淺層地震」晃到頭暈！規模5最淺只有2公里　專家揭原因

◾4/23 07:20，花蓮餘震從近海逐漸移往陸地，郭鎧紋表示，類似情況在1951年曾發生，當時1個月內出現4起規模7以上地震，害花蓮40％房屋倒塌。
📍點此看｜花蓮地震「突從海上移到陸地」！73年前就曾有案例　40％房屋倒塌

▲板塊碰撞會出現「有深有淺的面」，淺的地方比較脆弱，也就更容易出現地震。（圖／中央氣象署提供）
▲東部外海的「琉球海溝」，恐怕是能引起最劇烈地震的危險因子。（圖／中央氣象署提供）
🟡氣象署最新說法

◾4/23 09:18，昨（22）晚至今日上午約15時內，共發生180起地震，餘震位置有南向、轉移陸地的情況，預估未來一年都會持續發生餘震。
📍點此看｜花蓮15小時「地震180次」！氣象署：餘震位置轉移　恐花1年才趨緩

◾4/23 10:26，現行震度分級共10級，今（23）日花蓮餘震最大達「5強、5弱」，氣象署說明，震度5弱、5強對民眾來說，已達驚嚇恐慌、難以走動的程度。
📍點此看｜花蓮深夜6.2地震有多晃？氣象署教看震度等級：「5弱」想逃也難走

▲花蓮今（23）日餘震震度一度達「5強、5弱」。（圖／中央氣象署）
▲花蓮今（23）日餘震震度一度達「5強、5弱」。（圖／中央氣象署）

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