0422花蓮餘震不斷更新／累計1168起頻繁地震！震央往陸地：快防震

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◾4/23 10:21，芮氏規模5.4，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度9.1公里，花蓮縣地區最大震度5弱。
📍地震速報／震不停！10:21花蓮「芮氏規模5.4地震」 最大震度5弱
◾4/23 09:45，芮氏規模5.4，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度8.5公里，花蓮縣地區最大震度4級。
📍地震速報／09:45花蓮又震！芮氏規模5.4餘震 「最大震度4級」
◾4/23 08:11，芮氏規模5.1，震央位於花蓮縣近海，地震深度9公里，花蓮縣地區最大震度4級。
◾4/23 08:04，芮氏規模5.8，震央位於花蓮縣近海，地震深度2公里，花蓮縣地區最大震度5強。
📍快訊／08:04花蓮地震！「規模5.8」19縣市有感搖晃 深度僅2公里
🟡專家學者分析
◾4/23 11:40，李錫堤提醒「海溝型地震」的可怕之處，0403地震在台北搖了1分鐘，921地震在台北搖了1.5分鐘，但海溝巨型地震在台北可能搖到3分鐘，恐導致房屋倒塌。
📍點此看｜403、423強震不是最可怕！專家憂「海溝型地震」：台北連搖3分鐘
◾4/23 10:57，石瑞銓指出，昨夜開始「頻繁地震」的原因主要還是應力調整，由於離地面較近的岩石較脆弱，因此近兩天地震深度也都較淺。
📍點此看｜被花蓮「淺層地震」晃到頭暈！規模5最淺只有2公里 專家揭原因
◾4/23 07:20，花蓮餘震從近海逐漸移往陸地，郭鎧紋表示，類似情況在1951年曾發生，當時1個月內出現4起規模7以上地震，害花蓮40％房屋倒塌。
📍點此看｜花蓮地震「突從海上移到陸地」！73年前就曾有案例 40％房屋倒塌
🟡氣象署最新說法
◾4/23 09:18，昨（22）晚至今日上午約15時內，共發生180起地震，餘震位置有南向、轉移陸地的情況，預估未來一年都會持續發生餘震。
📍點此看｜花蓮15小時「地震180次」！氣象署：餘震位置轉移 恐花1年才趨緩
◾4/23 10:26，現行震度分級共10級，今（23）日花蓮餘震最大達「5強、5弱」，氣象署說明，震度5弱、5強對民眾來說，已達驚嚇恐慌、難以走動的程度。
📍點此看｜花蓮深夜6.2地震有多晃？氣象署教看震度等級：「5弱」想逃也難走
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