地震後跳電「沒存檔」超哭！教你修改自動儲存頻率、找回復原檔案
近期地震頻頻，就連電力的供應都不太穩定，如果擔心電腦突然當機或是關機，害自己辛苦做的報告就這樣消失，先把Word、PowerPoint的自動儲存給設定好，《NOWnews》提供文書作業最常使用的軟體Word檔教學，告訴你該如何設定，將傷害降到最低。
記者周淑萍/綜合報導
自動回復功能其實是Office應用程式中提供的功能，會在應用程式或系統損毀時，會嘗試自動復原檔案，會定期在背景中儲存檔案複本，目前系統預設，自動復原會每隔10分鐘儲存一次復原檔案，但還是可以手動提高頻率。
🟡Word檔「自動儲存」頻率
Office內的Word檔其實有「自動儲存」功能，大多都是預設開啟，但還是可以進一步的提高自動儲存的頻率。
Mac設定路徑在Microsoft Word 功能表 →喜好設定→輸出和共用下方有個「儲存」→在「自動儲存或自動回復資訊頻率」 方塊中過修改Word 儲存文件的頻率。
🟡復原損毀檔案中的文字
路徑：Microsoft Word 功能表→喜好設定→「製作和校樣工具」底下，按一下 「一般 」→確認已選取 「開啟舊檔時確認轉換」核取方塊後關閉。開啟功能列上的檔案→開啟舊檔→右下角選取 「復原文字」即可完成。