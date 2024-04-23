狗口浩繁！13隻警犬日嗑4.5斤飼料 業者挺汪汪霸氣送半年狗糧
臺中市警犬隊因應4隻創隊元老即將退休，新增4隻訓練犬，「狗口」一下子從9隻增加到13隻，每天要消耗約4.5公斤的飼料，寵物食品業者得知隊部需求量大，主動捐贈紐西蘭進口飼料535公斤，讓警犬們在交接的這半年不愁沒有狗糧，可以接受更好的照顧和訓練，全力守護治安。
記者顏幸如／台中報導
台中市刑大的警犬隊於2018年3月成軍，現有服役警犬9隻、領犬員9人，分別具有偵爆、緝毒及防衛功能，以及各項大型活動現場安全偵檢與安全防衛等任務目標，協助台中市治安反恐防爆、緝毒偵搜及凶嫌搜捕的重責大任。
挑選過的幼犬要通過6個月基礎訓練，才能正式編入警犬隊行列，並定期接受基本、專長及進階訓練。近來有4隻創隊元老即將退休，警犬隊新增4隻訓練犬，狗口達到史上最多的13隻！由於警犬們訓練時運動量大，每天大約要消耗4.5公斤的飼料，對警犬隊是不小負擔，經營寵物食品與用品的悠遊國際實業執行長葉信宏得知，主動捐贈紐西蘭進口飼料35包共535公斤，足以滿足警犬半年份食量。
葉信宏表示，警犬訓練和出勤需要保持高度的專注，充足的營養是基礎，這次捐贈活動是對臺中市警犬隊辛勤工作的肯定，希望拋磚引玉，鼓勵更多社會力量關注及支持警察工作和對警犬的認識。