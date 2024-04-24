香港最強禁塑令！唐吉訶德賣「紙盒壽司」 食客笑：抽盲盒好刺激
香港在4/22世界地球日，正式分階段實施「最強禁塑令｣，餐飲業者不論內用或外帶，全面禁止使用保麗龍與一次性塑膠用品，在6個月的寬限期過後，違規者將面臨最高10萬港幣（約台幣41萬元）罰款。連鎖超市唐吉訶德（DON DON DONKI）將原先以透明塑膠盒裝的壽司，如今全改成「紙盒」裝販售，盡管盒上貼有壽司圖片，但食客仍笑說：「好像抽盲盒般刺激！」封其是全亞洲最鬧的盲盒壽司。
記者徐銘穗/綜合報導
香港網友在臉書「香港茶餐廳及美食關注組」公開社團中，分享唐吉訶德（DON DON DONKI）紙盒壽司照片，認為為環保改成「紙盒」包裝，沒辦法一目了然查看壽司新鮮度，不少人都感到很困擾，諷是「盲盒壽司」，降低了購買慾望，留言要大家猜猜「唐吉訶德壽司銷售會跌多少」。
根據統計，2021年，香港平均每天產生2331噸塑膠。過往外賣餐盒多使用保麗龍，而此次香港實施的禁塑令，影響最大的是餐飲業與飯店業，餐飲業者不論內用或外帶，全面禁止使用保麗龍與塑膠吸管、湯匙等一次性塑膠用品。飯店業則是禁止免費提供塑膠製的牙刷、牙膏、浴帽等，也不能提供塑膠瓶裝水。台灣旅客去香港玩，記得要自行準備牙膏、牙刷等用品。