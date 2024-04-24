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特企／長汎假期台中國際旅展　遊歐洲最高省兩萬！

▲國內外旅遊限時優惠價 暑假出遊趁早報名省荷包。（圖／品牌提供）
▲國內外旅遊限時優惠價 暑假出遊趁早報名省荷包。（圖／品牌提供）

本報訊

2024 TITF台中國際旅展於4月26日(五)至4月29日(一)熱烈開展！長榮航空直營旅行社－長汎假期(展區編號：2101)，祭出今年暑期超值優惠，歐洲最高折$20,000，去東南亞海島度假$20,000有找！長汎假期蔡錦惠副總經理表示：「我們準備了眾多種類的旅遊行程，讓你今夏不無聊，日韓樂園行程環球影城、樂天世界等；東南亞海島宿霧浮潛、泰國皇室度假勝地；歐洲少女峰登山火車、義南法薰衣草；美國大峽谷公園壯闊美景等行程都已經開放搶先預訂，大家趕緊約家人和朋友到旅展逛逛，搶好康之餘還能一起規劃行程。」無法前往現場的民眾，不用擔心，凡是旅展期間至長汎假期全台門市報名，也能享有相同的特惠價格。長汎假期網站上也提供了歐洲/美加系列團每人折$2,000，以及日本/韓國/澳洲/東南亞系列團每人折$1,000的優惠，線上也能搶便宜!

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日韓暑假三萬有找！九州、京阪環球影城元氣之旅 ， 韓瘋美食、三大樂園，韓劇名景找歐巴

旅展特惠少不了台灣人最愛的日本，長汎假期精選暑假熱銷行程推出三萬有找的旅展限定價：「樂活九州湯布院童話村5日」，安排兩晚溫泉旅宿、柳川水都遊船；最受親子歡迎的「浪漫京阪神~環球影城輕旅行5日」觀光玩樂行程一次滿足，還特別保留一日自由活動時間，讓旅客可以好好逛街採買！趁著旅展特惠，今年暑假就GO日本！。

美食家首選行程「韓國蒸霸讚5日」享用韓國宮廷料理、農場採草莓，只要$25,500起。「韓瘋三大主題樂園5日」只要$26,800起，帶著孩子瘋玩樂高樂園、樂天世界、韓國最大室內動物園，並且全程入住四星飯店，讓你白天開心暢玩，晚上舒服入眠。

東南亞FUN暑假 五星質感旅遊vs小資旅遊任你選

長汎假期在2023年獲得優旅選的「豪華五星北越雙龍灣5日」及「全程五星華欣皇室風情5日」不僅得到旅遊專業肯定，更是旅客佳評不斷的熱銷行程，全程五星飯店、無購物無自費讓旅客悠閒享受假期，是兼顧價格與品質高CP值選擇！

小資族看這邊，出國旅遊兩萬元有找! 「宿霧小資輕旅行5日」只要$18,999起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「馬來西亞漫遊雲頂法國村5日」$19,900起，搭乘纜車到雲頂高原娛樂城，擁有室內、室外的遊樂園，讓全家笑語不停歇。質感旅遊跟小資旅遊各有千秋，心動不如馬上行動!

歐洲暑期旺季最高折兩萬，澳洲黃金海岸、美國大峽谷全館限定優惠

歐洲最美季節就在夏季，長汎假期在旺季折扣不手軟「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展最高折二萬，搭乘登山火車登上少女峰；「香頌法國雙宮8日」$79,900，羅浮宮、凡爾賽宮感受法式美學；「直飛米蘭~FUN遊義大利10日」$91,900，探訪天空之城、搭乘法拉利高鐵。「超值之選黃金海岸9日」度假農莊住一晚體驗地道澳式篝火晚會、無尾熊、袋鼠親密接觸等精彩行程旅展特惠$65,000起；。「玩美加族~臥谷長榮美西9日」$91,900起，遊美國四大國家公園:大峽谷、優瑟美地、布萊斯、錫安國家公園，舊金山洛杉磯航班雙點進出節省交通時間，留下更多時間沉浸美景中！。

澎湖花火節、馬祖藍眼淚旺季搶優惠 國內最潮旅遊綠色旅行87折起

長汎假期新推出綠色旅行系列產品，提倡環保並促進地方經濟、延續人文傳統，帶領旅客走在永續旅遊新趨勢，主打推薦「鄉土蒜頭村走讀2日」旅展限定優惠87折起，行程入住金級環保旅館嘉義長榮文苑，住得舒適也為地球盡一份力。夏季離島最精采的澎湖花火節和馬祖藍眼淚，每逢旺季總是一位難求，長汎假期此次也為中部旅客特別祭出優惠，台中出發「澎湖浪漫東海3日」$9,990起、「馬祖機+酒自由行3日」$8,688起。

長汎假期在此次旅展為中部地區的朋友們準備了歐洲、日韓、東南亞、美加、紐澳等豐富行程，不論是親子同遊、海島度假、或名勝參訪等旅行，都歡迎到長汎假期的攤位(展區編號：2101)報名搶好康。眾多優質優惠的旅程，讓你的世界好玩起來！

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