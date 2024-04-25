柴犬散步遇「迷你版自己」！6萬人朝聖對比　牠傻：我不想長大了

台中連2家燒肉爆屯用過期和牛！同業推測3原因　並揭發一違法行為

▲包含「和牛EMPEROR」與「御帝和牛燒肉」都被爆屯用過期和牛，同業推測原因，並提到和牛有「轉凍」此措施，揭露不少業者會以身試法。（圖／示意圖，記者葉盛耀攝）
▲包含「和牛EMPEROR」與「御帝和牛燒肉」都被爆屯用過期和牛，同業推測原因，並提到和牛有「轉凍」此措施，揭露不少業者會以身試法。（圖／示意圖，記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台中連續有兩家高檔燒肉都被爆出囤積過期燒肉，包含「和牛EMPEROR」與「御帝和牛燒肉」，後者更有囤貨高達上百公斤的過期肉，且更疑似竄改標籤。兩家都號稱下重本經營，並禮聘日籍主廚，卻涉嫌囤用過期貨，讓同業都感到不可思議，認為兩家業者可能都對經營太過自信，又遇到農曆過年後生意最慘淡的3、4月，才導致肉因而放到過期，另外，同業也提到和牛分切規則，以及和牛「轉凍」的程序，認為台灣不少業者都以身試法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
接連兩家台中高檔燒肉店被爆屯用過期貨，尤其還達上百斤，讓其他同業聽到都感到不可思議，同業推測有三大原因，第一是可能對於經營太過於有自信，認為一定能賣完庫存；第二則是想以量制價，壓低進貨成本，因此一次進貨相當多；第三則是正好有門路買到低成本的貨源，因此直接一次買進大量的貨。但沒想到今年過完年後，餐廳業績普遍不佳，尤其逢餐飲業「三窮四絕」生意慘淡的三、四月，生意差而導致肉品囤積。

▲台中勤美商圈知名的「御帝和牛燒肉」，與日前的「和牛EMPEROR」都遭踢爆屯賣過期肉品，甚至囤貨達百斤，同業也感到不可思議。（圖／翻攝「御帝和牛燒肉」官方網站）
▲台中勤美商圈知名的「御帝和牛燒肉」，與日前的「和牛EMPEROR」都遭踢爆屯賣過期肉品，甚至囤貨達百斤，同業也感到不可思議。（圖／翻攝「御帝和牛燒肉」官方網站）
國內知名貿易肉商也透露近日消費者吃日本和牛的趨勢，該名主管說：「因為食品安全頻出包，餐廳目前高檔肉品多半只願意進冷藏肉，而不想再使用冷凍肉，即便冷凍肉並非代表不新鮮，但是大多消費者目前只傾向吃冷藏肉。」

• 分切完的牛肉可選冷藏或冷凍  保存時間不同

但究竟冷藏肉品與冷凍肉品的主要差別與優缺點在哪？記者致電給一家長期推廣日本和牛的燒肉業者，業者回覆，若是採大宗購買一整頭牛時，可以選擇牛的各如何該如何分切、分切大小與選擇以冷凍或冷藏保存，「高經濟價值的部位，像是沙朗、紐約客等，就會選擇冷藏；少部位油花分布不漂亮的，就大多選擇冷凍，在運送時較方便，保存期限也能較長。」而本刊也曾報導過，通常牛隻屠宰後會先冷卻兩天接著分切，從分切包裝日開始計算，冷藏落在60～120日之間、冷凍落在365～730日之間。

•自行轉成冷凍再改標販售  屬違法行為

也就因為矜貴的和牛，其冷藏賞味期限最低僅有約莫兩個月的60天，於是台灣就有不少餐廳業者動起腦筋，想將進口來的「冷藏」和牛在賞味期限前趕緊「轉凍」，也就是冷藏變成冷凍，期望能拉長保存期限，但是根據貿易肉商與另一家知名燒肉業者說法，在日本要將冷藏肉品轉冷凍是有其規定的，要遵循既有的程序，且還要有符合規定的設備，如此才有符合「延長期限」的標準，也才能給予更改賞味日期標籤，但是國內卻早已耳聞不少業者並無這些規格，擅自自家分切再加以冷凍，甚至還私自篡改期限以茲販售，此舉完全違法。

台中連2家燒肉爆用過期和牛！肉商曝「冷藏和牛」變夯　4招看鮮度

和牛EMPEROR檢舉獎金比年薪高！離職員工至少領72萬：還可往上加

和牛EMPEROR老闆遭起底！曾是「美國職棒選手」　前員工爆料惡行

日本和牛過期還在用！同業曝「效期、保存」秘辛：餐廳做法全說了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞