台中連2家燒肉爆屯用過期和牛！同業推測3原因　並揭發一違法行為

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國內知名貿易肉商也透露近日消費者吃日本和牛的趨勢，該名主管說：「因為食品安全頻出包，餐廳目前高檔肉品多半只願意進冷藏肉，而不想再使用冷凍肉，即便冷凍肉並非代表不新鮮，但是大多消費者目前只傾向吃冷藏肉。」
• 分切完的牛肉可選冷藏或冷凍 保存時間不同
但究竟冷藏肉品與冷凍肉品的主要差別與優缺點在哪？記者致電給一家長期推廣日本和牛的燒肉業者，業者回覆，若是採大宗購買一整頭牛時，可以選擇牛的各如何該如何分切、分切大小與選擇以冷凍或冷藏保存，「高經濟價值的部位，像是沙朗、紐約客等，就會選擇冷藏；少部位油花分布不漂亮的，就大多選擇冷凍，在運送時較方便，保存期限也能較長。」而本刊也曾報導過，通常牛隻屠宰後會先冷卻兩天接著分切，從分切包裝日開始計算，冷藏落在60～120日之間、冷凍落在365～730日之間。
•自行轉成冷凍再改標販售 屬違法行為
也就因為矜貴的和牛，其冷藏賞味期限最低僅有約莫兩個月的60天，於是台灣就有不少餐廳業者動起腦筋，想將進口來的「冷藏」和牛在賞味期限前趕緊「轉凍」，也就是冷藏變成冷凍，期望能拉長保存期限，但是根據貿易肉商與另一家知名燒肉業者說法，在日本要將冷藏肉品轉冷凍是有其規定的，要遵循既有的程序，且還要有符合規定的設備，如此才有符合「延長期限」的標準，也才能給予更改賞味日期標籤，但是國內卻早已耳聞不少業者並無這些規格，擅自自家分切再加以冷凍，甚至還私自篡改期限以茲販售，此舉完全違法。