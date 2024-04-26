特企／《薑餅人之塔》事前預約開跑　6月26日正式上線

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而許多玩家引頸期盼的《薑餅人之塔》事前預約，就在今天透過蘋果App Store和Google Play商店開跑，並將根據事前預約達成的目標玩家數，發送獎勵給完成事前預約的玩家們：從50萬、70萬、100萬、150萬、到達成200萬人次時，將發送水晶、討伐戰入場券、愛心果凍、限定表情符號...等虛寶，這些特別獎勵於正式上線後即可使用。
《薑餅人之塔》的官方事前預約網站也已正式開放，只要在網站進行登錄，玩家即可額外獲得1000個水晶虛寶。
在同日新公開的事前預約預告片中，以3D動畫呈現遊戲中的冒險元素與機關，可看到餅乾們與7位強敵對抗的華麗動畫場面；也可以看到至多四人合作，共同發揮各自角色能力的合作遊玩場面。特別是在戰鬥場景中，藉由公開首次亮相的餅乾角色，來吸引玩家們的目光。
《薑餅人之塔》事前預約預告片3D動畫場景
此外，為了慶祝《薑餅人之塔》事前預約開跑，並感謝玩家長久以來的支持，Oven Games工作室執行長暨《薑餅人之塔》製作人-裵亨昱將舉行開發者直播，率領開發團隊成員一起在線上與玩家交流，回應上次參加封閉測試玩家們的寶貴意見及預告相關改善事項。
開發者直播將於04/26台灣時間晚間6點透過《薑餅人之塔》官方YouTube頻道進行播出。