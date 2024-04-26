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特企／《薑餅人之塔》事前預約開跑　6月26日正式上線

▲《薑餅人之塔》事前預約開跑。（圖／品牌提供）
▲《薑餅人之塔》事前預約開跑。（圖／品牌提供）

本報訊

《薑餅人之塔》是一款多人合作的動作型手遊，以玩家間的即時搭配和高沉浸式的戰鬥體驗為特色。玩家必須活用餅乾們獨特的戰鬥能力和屬性，部屬多樣化戰鬥策略，在充滿怪獸的神秘「鬆餅塔」中勇敢向上。

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本作為手遊平台少見的合作PvE(玩家對抗環境)，並且是薑餅人系列遊戲中首次採用3D建模，加上餅乾養成的元素，在今年初舉行封閉測試（CBT）的玩家滿意度調查中，獲得了滿分6分中5.2分的高分。

而許多玩家引頸期盼的《薑餅人之塔》事前預約，就在今天透過蘋果App Store和Google Play商店開跑，並將根據事前預約達成的目標玩家數，發送獎勵給完成事前預約的玩家們：從50萬、70萬、100萬、150萬、到達成200萬人次時，將發送水晶、討伐戰入場券、愛心果凍、限定表情符號...等虛寶，這些特別獎勵於正式上線後即可使用。

《薑餅人之塔》的官方事前預約網站也已正式開放，只要在網站進行登錄，玩家即可額外獲得1000個水晶虛寶。

在同日新公開的事前預約預告片中，以3D動畫呈現遊戲中的冒險元素與機關，可看到餅乾們與7位強敵對抗的華麗動畫場面；也可以看到至多四人合作，共同發揮各自角色能力的合作遊玩場面。特別是在戰鬥場景中，藉由公開首次亮相的餅乾角色，來吸引玩家們的目光。

《薑餅人之塔》事前預約預告片3D動畫場景

此外，為了慶祝《薑餅人之塔》事前預約開跑，並感謝玩家長久以來的支持，Oven Games工作室執行長暨《薑餅人之塔》製作人-裵亨昱將舉行開發者直播，率領開發團隊成員一起在線上與玩家交流，回應上次參加封閉測試玩家們的寶貴意見及預告相關改善事項。

開發者直播將於04/26台灣時間晚間6點透過《薑餅人之塔》官方YouTube頻道進行播出。

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AI倪珍報新聞