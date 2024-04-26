《真夏的櫻花》原唱得知張善為生病引退　森山直太朗震驚說不出話

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《櫻花》不管在日本、台灣，都是畢業生必唱的歌，森山直太朗也很常收到高中生、大學生對他說：「我畢業有唱這首歌喔！」他聽到雖然很開心，但卻有種置身事外的感覺，「我感受不太真實，不太像自己的事，可能因為大家都很年輕」。
森山直太朗沒聽過中文翻唱版，但得知原唱者張善為生重病消失演藝圈，他露出沉重表情，也表示27日的台北演唱會上，有機會的話會挑戰看看《真夏的櫻花》。
聊到《櫻花》，森山直太朗曾於2004年12月10日來台參加位於中山足球場舉辦的「V Power演唱會」，回憶當年在萬人面前表演《櫻花》，他表示：「印象深刻，很少在那麼大的地方演出！」但中山足球場已變成花博公園，森山直太朗得知後愣住，「什麼？我沒想到改變這麼大，但那邊依舊是能集合大家的地方，我覺得滿好的，如果時間夠，我想去看看變成怎樣」。
因為《櫻花》被很多人翻唱，問及「版稅有沒有越來越多？」森山直太朗對於提問感到不知所措，再三確認是問版稅後，他笑說：「我不知道這個問題啦！」記者提議「至少學校都要給你版稅吧！」森山直太朗點頭回應：「確實！的確是要收錢！」
近期台灣地震頻繁，森山直太朗來台前其實不擔心，因為日本亦是如此，「無論從新聞、從朋友那邊聽說，台灣人救災的反應、整體社會大眾的對應，都很迅速快速，金援或是賑災都很厲害。今年一月日本能登半島也發生很大的地震，日本自願者救災也好，政府出動自衛隊也好，很多賑災問題都不像台灣復興那麼快，日本沒有台灣厲害，我看到了這一面，日本應該跟台灣學習」。
森山直太朗其實不怕天災發生，覺得坐飛機也是可怕的事，「其實生活都會遇到很多意外，都很危險，如果一直擔心，哪都不用去了，重要的是今天事情會隨時發生，怎麼面對才是重點，不是一直去擔心」。
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