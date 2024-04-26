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《真夏的櫻花》原唱得知張善為生病引退　森山直太朗震驚說不出話

▲森山直太朗的代表作《櫻花》紅遍亞洲，張善為因此翻唱成中文版《真夏的櫻花》，該曲是日本、台灣的畢業神曲之一。（圖／海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）
▲森山直太朗的代表作《櫻花》紅遍亞洲，張善為因此翻唱成中文版《真夏的櫻花》，該曲是日本、台灣的畢業神曲之一。（圖／海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）

記者陳雅蘭／台北報導

日本歌手森山直太朗今（26）日久違來台，將於明（27）日舉辦2場演唱會，屆時必定表演知名曲《櫻花》。其實《櫻花》2004年有被張善為翻唱成中文版《真夏的櫻花》，森山直太朗雖然沒聽過，但聽到對方現在生重病退出演藝圈，表示會去聽聽看中文版，有機會的話會表演給台灣觀眾聽。

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▲張善為代表作《真夏的櫻花》的原唱者森山直太朗（左）將於4月27日來台，屆時有望表演中文版《櫻花》。（圖／海日娛樂傳媒、擎天娛樂YouTube）
▲張善為代表作《真夏的櫻花》的原唱者森山直太朗（左）將於4月27日在台開唱，屆時有望表演中文版《真夏的櫻花》。（圖／海日娛樂傳媒、翻攝擎天娛樂YouTube）
47歲的森山直太朗出身音樂世家，媽媽是創作歌手森山良子，父親為前Group Sounds音樂家James瀧。森山直太朗於2001年出道，當時沒有知名度，2003年推出單曲《櫻花》後走紅，該曲掀起一股「櫻花」熱潮，森山直太朗也以櫻花為主題展開櫻花季巡演；台灣藝人張善為2004年更因此翻唱成中文版《真夏的櫻花》，歌詞「sakura，sakura，灑滿青春的魔法，擦乾眼淚說聲再會，都是成長的代價」動容不少學生，該曲順勢成為台灣畢業季必定出現歌曲之一。

《櫻花》不管在日本、台灣，都是畢業生必唱的歌，森山直太朗也很常收到高中生、大學生對他說：「我畢業有唱這首歌喔！」他聽到雖然很開心，但卻有種置身事外的感覺，「我感受不太真實，不太像自己的事，可能因為大家都很年輕」。

森山直太朗沒聽過中文翻唱版，但得知原唱者張善為生重病消失演藝圈，他露出沉重表情，也表示27日的台北演唱會上，有機會的話會挑戰看看《真夏的櫻花》。

▲森山直太朗覺得台灣賑災團隊很優秀，日本應該要多學習。（圖／海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）
▲森山直太朗覺得台灣賑災團隊很優秀，日本應該要多學習。（圖／海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）
聊到《櫻花》，森山直太朗曾於2004年12月10日來台參加位於中山足球場舉辦的「V Power演唱會」，回憶當年在萬人面前表演《櫻花》，他表示：「印象深刻，很少在那麼大的地方演出！」但中山足球場已變成花博公園，森山直太朗得知後愣住，「什麼？我沒想到改變這麼大，但那邊依舊是能集合大家的地方，我覺得滿好的，如果時間夠，我想去看看變成怎樣」。

因為《櫻花》被很多人翻唱，問及「版稅有沒有越來越多？」森山直太朗對於提問感到不知所措，再三確認是問版稅後，他笑說：「我不知道這個問題啦！」記者提議「至少學校都要給你版稅吧！」森山直太朗點頭回應：「確實！的確是要收錢！」

近期台灣地震頻繁，森山直太朗來台前其實不擔心，因為日本亦是如此，「無論從新聞、從朋友那邊聽說，台灣人救災的反應、整體社會大眾的對應，都很迅速快速，金援或是賑災都很厲害。今年一月日本能登半島也發生很大的地震，日本自願者救災也好，政府出動自衛隊也好，很多賑災問題都不像台灣復興那麼快，日本沒有台灣厲害，我看到了這一面，日本應該跟台灣學習」。

森山直太朗其實不怕天災發生，覺得坐飛機也是可怕的事，「其實生活都會遇到很多意外，都很危險，如果一直擔心，哪都不用去了，重要的是今天事情會隨時發生，怎麼面對才是重點，不是一直去擔心」。

▲森山直太朗聽到中山足球場變成花博公園，十分驚豔。（圖／海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）
▲森山直太朗聽到中山足球場變成花博公園，十分驚豔。（圖／海日娛樂傳媒、新美學整合行銷）
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