解密客單、營收成長心法　藉蝦皮領先登全台IP界生活雜貨品牌寶座

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以IP授權商品、內部嚴選機制闖出一片天，成功在蝦皮商城吸引逾26萬粉絲
回顧Norns 這一路以來的轉變，陳冠良說正因為2016年跨入了蝦皮購物，讓他開始思考如何拓展產品線，「我們希望能讓消費者更頻繁的回購。」所以除了拍立得、相機包這類偏向長期使用的商品外，陳冠良看上了IP授權市場，希望藉此創造藍海商機。因此從2019年開始，Norns 在取得國際IP後投入到製作商品販售，包括居家寢室、收納家具、辦公文具及3C家電周邊Norns 都有涉獵，這也讓品牌在蝦皮購物的通路上快速累積了知名度，促使Norns 成功登上全台IP生活雜貨品牌的寶座！
囊括了迪士尼、Snoopy、蠟筆小新、櫻桃小丸子與Moomin等家喻戶曉的知名IP，陳冠良成功打造一個卡通版無印良品的新世界，特別是寢具、鍵盤滑鼠、相機、水杯瓶跟辦公用品，都是品牌國際IP授權商品中最熱銷的類型。陳冠良表示，Norns 擺脫過去授權商品「複製貼上」的套路，從設計、生產到打樣、品檢，一條龍的經營模式讓Norns 的商品更貼近消費者的期待，「而且我們採用內部雙淘汰機制，層層把關確保產品設計的獨特性。」商品在推出前，皆會由內部員工進行兩階段的票選，這麼一來不只能有更高機會創造爆品，更重要的是能為品牌減少庫存的壓力。
也因為洞察到品牌女性顧客約佔8成比重，年齡層更是落在18至35歲之間，讓陳冠良在行銷與通路上不只開拓實體門市，更積極發揮各通路的優勢將價值極大化。他表示，電商平台擁有靈活版位設計以及24小時無休、不受地域限制的特色，同時也有豐富的造節活動創造話題導流客人，因此能在行銷內容操作上強調客製化，且滿足線上與線下不同通路之所需，也讓人更好奇陳冠良如何在競爭激烈的蝦皮購物中，創造出擁有5星好評、26萬粉絲數的傲人成績。
關鍵字廣告搭配造節大幅奏效！助客單價成長3成，搭配品牌會員強化顧客黏著度
「蝦皮提供了不只是導流，還有各式行銷工具讓我們可以創造1+1＞2的綜效，」陳冠良這麼說。
就以關鍵字廣告來說，每當有造節活動或是新品上市時，只要施以關鍵字廣告就能創造不重複訪客與平均客單價的有感成長，更能有效將流量轉化為訂單。陳冠良提到去年雙11當日廣告銷售成長相比平日有超過10倍。另一方面，由於品牌在新客比例上約佔8成，因此提供關注禮跟新客券的誘因也都能讓流量明顯比平日成長。
此外，蝦皮購物的造節活動也是創造Norns 聲量與業績的關鍵時刻；陳冠良表示，由於熟知Norns 商品有其特殊時效性，因此像開學季、情人節或聖誕節等都是消費者採購的熱門時段，配合蝦皮購物的造節活動與廣告投放，即便不是在雙11的大檔期也能創造佳績，「像是7/7的銷售額就比去年同期成長近3成、客單也有34%的漲幅。」他說。
同時，維繫與消費者間的關係更是不能忽視，而蝦皮購物的「聯盟行銷」及「品牌會員」在這塊助攻不少。陳冠良說，社群媒體時代，口碑行銷往往比任何策略都還要奏效，因此每位Norns 的消費者都是品牌最佳代言人，透過實際使用體驗與親身分享一同參與品牌的成長，無形中也強化了消費者與品牌的黏著度。而「聊聊功能」的服務則是讓Norns 協助不少男性顧客的送禮需求，藉由解決客戶疑慮提升成交機會。
除了各式行銷的催化劑，協助Norns 在創造業績時宛如神隊友助攻，陳冠良也分析蝦皮購物相比於其他的電商平台，能提供品牌針對不同節慶、主題打造專屬的活動頁面，透過更全面與沈浸式的內容策展，讓消費者更容易找到屬意的商品，特別對於Norns 產品種類豐富的品牌來說，這樣的設計更能聚焦消費者需求。
Norns 電商經營優勢搭配行銷策略布局齊發，全新子品牌將於今年登場
如今，加入蝦皮購物已邁入第9年，陳冠良也逐漸找出品牌商品與站上造節活動共創佳績的契機，也在線上平台與線下實體門市之間更自在地切換，並藉由線上行銷投廣到線下門市體驗的綿密網絡，創造出消費者與品牌之間更正向的循環。
而在站穩IP授權商品市場後，陳冠良不只透露未來將把目標瞄準海外市場，也透過多年來的消費者觀察，現階段開始籌劃全新子品牌，希望帶給消費者耳目一新的感受；「除了鞏固原有客戶，我們也想照顧其他一樣追求生活品質、卻不特別熱衷IP授權的消費者。」同時深化與蝦皮購物的合作、攜手推出更多搶先獨家販售計畫。看來2024年對於Norns 而言將會是一個成長與蛻變的一年，而對陳冠良來說，唯有持續不斷的與消費者接觸、了解市場所需，才是品牌永續經營之道。