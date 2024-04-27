金鐘提名女星當酸民？私訊彩妝師：什麼醜東西 她稱操作錯誤道歉
模特兒出身的王渝屏，因演出《你的孩子不是你的孩子》單元〈貓的孩子〉飾演羅志葳，提名金鐘獎新進演員獎嶄露頭角。不料，昨（26）日彩妝師一修在IG爆料，王渝屏回覆他「改造素人」的影片說：「什麼醜東西。」引爆失言風波後，王渝屏發文致歉一修，聲稱這一切全是自己「操作錯誤」所致。
記者黃雅琪／綜合報導
彩妝師一修昨日在IG分享「改造素人」影片，卻意外收到女星王渝屏回覆：「什麼醜東西。」一修當下滿頭問號的回問對方：「妳什麼意思？」事後他公開私訊內容，痛批王渝屏：「有得獎的演員也是會當酸民的呀！心態好崩、好八卦，但應該不意外畢竟是得獎演員，私下嫌惡的臉應該也是滿可怕的。」
接著一修又收到網友私訊IG，批評他說：「王也只是說實話欸，你本來就畫（化）不好看啊，怎樣不得說是不是？」令他直呼：「好可怕還有小帳來護航⋯⋯」後來一修在Threads上抒發情緒：「金鐘得獎女演員也會當酸民⋯⋯我記得很小的時候當助理有畫（化）過她，她那時候看起來人很好，有跟她互相追蹤ig，後來可能比較少工作交集，有一天就發現我被退追蹤了。」
彩妝師一修提問，既然彼此沒有互相追蹤，IG限動怎麼會被對方留言：「這份惡意來得好突然，已經開始期待她未來的演戲作品，因為表面形象真的看不出來⋯⋯看來是真的很會演。」王渝屏事後在IG道歉一修，提到當時是在和朋友私訊聊天，回覆內容卻意外跳到一修的影片：「在收到了他的反映後，我立刻在私訊中向他鄭重道歉，說明我ig操作錯誤，並非要批評其工作呈現。在此鄭重向彩妝師一修道歉，對不起。」
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