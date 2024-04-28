損失達300萬！漢來海港巨蛋店「腹瀉增至36人」 取消3600人用餐
高雄左營漢來海港巨蛋店昨爆出11人用餐後上吐下瀉、身體不適，「疑生熟食混用汙染」導致食安問題；今（28）日因腹瀉就醫案例增至36人。業者即起暫停營業徹底清消，由於適逢週末假日兩天預約訂位都是客滿，共有將近3600人被迫取消用餐，並將免費用餐一次作為補償，損失達300多萬。
記者蕭涵云/綜合報導
高雄市政府衛生局接獲醫院通報、初步調查有11位民眾於4月26日兩時段，在左營漢來海港巨蛋店用餐後發生腹瀉等腸胃道症狀；衛生局隨即派員至現場稽查，經查「疑有生熟食混用污染」之虞，已同步採檢可疑食材，包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等檢驗中。
根據衛生局統計，於高雄左營漢來海港巨蛋店用餐後出現腹瀉等消化道症狀而就醫者，截至今日上午已累計增至36人，經臨床處置後皆已回家。
為落實風險管理及損害控管預防性措施，漢來美食雖強調「報告目前仍無法確認是與餐廳食物有關」，但即起4月27日至4月28日自主停業2日徹底清消，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰；漢來美食也承諾，會和消費者達成協議，提供妥適的補償措施。
初步了解，由於漢來海港巨蛋店停業適逢週末，假日兩天預約訂位都是客滿，共有將近3600人被迫取消用餐，損失達300多萬，業者還將提出免費用餐一次作為補償。
衛生局提醒，如消費者因訂位被取消、或主張食物中毒者申請賠償，請保存就醫單據（例如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害賠償；雙方若無處理共識，則建議消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴，由消保官協調以解決爭議。