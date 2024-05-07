盛大登場！馬爹利飛凡饗宴打造全新中式餐酒盛宴　盡享極致美味！

馬爹利對於中式餐酒的探索絕非偶然，自19世紀初將干邑引入亞洲以來，馬爹利便將其獨特的餐食哲學理念融入中式菜系，引領了干邑搭餐風潮，干邑的優雅細緻與中式料理的豐富層次交相呼應，不論家常菜或精緻珍饈都能與之完美搭配。去年馬爹利的全新中式食邑品酩饗宴佳評如潮。
今年，【馬爹利飛凡饗宴】將再次深入探索中式餐酒體驗，於5/1-6/30期間，以「火炒珍餚」及「蒸香百味」兩種中式經典烹調手法為靈感，與全台五間頂級中菜名所——台北的晶華軒中餐廳、辰園中餐廳、雲錦中餐廳、漂亮海鮮廣式餐廳，更首次前往台南與晶英軒中餐廳聯手，由各家主廚匠心獨運，融匯海陸百珍，更以馬爹利入菜，打造五款別具風格的全新【馬爹利飛凡饗宴限定套餐】，每份套餐皆含兩款超越VSOP等級的經典酒款「馬爹利藍淬燕」以及「馬爹利名仕」，敬邀您一同來體驗頂級干邑與中菜珍餚所激盪出的華麗火花！
不只如此，馬爹利更再次邀請身兼職人主廚與美食達人的詹姆士，在品牌大使Ivy Lee的帶領之下，品嚐五款精彩絕妙的【馬爹利飛凡饗宴限定套餐】，體驗馬爹利的中式餐酒美學，徜徉法國精湛釀酒工藝與東方烹飪技藝的食藝交流，邀請大家來深入探索「食」、「邑」交織的感官盛宴！
週末限定，奢享品鑑XO等級傳世珍釀！品牌大使帶領酩家於【馬爹利飛凡饗宴】週末品酩會中體驗馬爹利的中式餐酒美學
同時，馬爹利攜手此五間頂級中餐廳一同舉辦精彩的「週末品酩會」，邀請您跟著品牌大使Ivy Lee的步伐，深入探索馬爹利的餐酒美學，體驗頂級干邑與佳餚珍味的絕妙搭配。品酩會中，酩家將一次品鑑四款馬爹利的經典酒款，除了平日套餐也能享用到的「馬爹利藍淬燕」和「馬爹利名仕」，品飲者們更可以品味到超凡奢華的馬爹利「頂級干邑系列」，從XO等級的傳奇干邑「馬爹利藍帶」到蘊含高達35年珍稀陳釀的「馬爹利XO」，每一款干邑都能與精選的中式佳餚完美搭配，編織出驚艷味蕾的食蘊風采，帶您享受中式餐酒的極致體驗，展開一場動人心弦的風味旅程！
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台北 ‧ 典雅中饌食府 —— 雲錦中餐廳
匯聚了川、浙、滬、湘及台菜的頂級主廚團隊，台北君悅酒店的雲錦中餐廳以多元的菜系搭配及精湛廚藝打造出道道膾炙人口的佳餚，許多老饕都是其座上常客。「芥藍炒湖南臘腸」集合了湘菜的豐富層次與粵菜的精緻細膩，將湖南臘腸特有的煙燻鹹香與芥藍的清甜爽脆在大火翻炒之下完美融合，佐一杯馬爹利藍淬燕，酒體中生薑及蜜李氣息為佳餚注入了細緻層次，連詹姆士也驚訝中菜與酒液間竟能如此完美平衡！以細膩清蒸手法烹調而成的「馬爹利清蒸石斑魚」，展現了極致純粹的美好風味。新鮮石斑在水氣蒸騰中完整地保留了魚肉的軟嫩，再澆淋上師傅獨門的功夫醬汁襯托出海鮮鮮甜，搭配馬爹利名仕，干邑特有的馥郁果香與海鮮的自然甘醇交織，將鮮味昇華至全新的風味境界，在口中共譜一場清新且層次鮮明的交響樂章！色澤誘人的「紅燒鮑魚玉參」，透過繁複工序泡發釋放乾貨濃郁風味，肉質彈嫩的鮑魚與滑脆的海參堆疊美妙口感，與蘊含花果香氣的馬爹利名仕相互映襯，細密的尾韻在口齒中繾綣留香。
【馬爹利飛凡饗宴】活動時間：5/1 - 6/30
週末品酩會時間：5/17 - 5/18 | 限定席次立即預約
台北 ‧ 豐味廣式食匠 —— 漂亮廣式海鮮餐廳
位於台北君悅酒店、以精緻海鮮料理聞名的漂亮廣式海鮮餐廳，長久以來一直是眾多美食家的心頭之選。無論是火炒功夫菜還是精緻細膩的廣式點心，均能留下深刻的美味記憶。「馬爹利蟲草芙蓉石斑」與馬爹利名仕展現了絕妙的風味饗宴，海石斑鮮嫩細膩的肉質在清蒸的料理技法下完美呈現，干邑特有的淡雅花果香氣與石斑的鮮甜相互輝映，悠柔餘韻薰染味蕾，令人難以忘懷！詹姆士更分享清蒸海鮮最考驗的是主廚堆疊風味的技術，而這道菜所搭配的芙蓉、蟲草花及獨門調料，便恰到好處地增添了這道佳餚的口感與層次。色、香、味俱全的「避風塘牛柳粒」，精選的軟嫩菲力牛柳粒被濃郁醬汁緊緊包裹，再撒上避風塘料理特有的蒜酥，經過高溫迅速翻炒，釋放出令人難以抗拒的誘人香氣，當大火爆香、甘醇肉汁與馬爹利藍淬燕的烘烤橡木香氣激烈碰撞時，不僅是一次引人無限回味的美食體驗，更是一場舌畔間的味蕾盛宴。
【馬爹利飛凡饗宴】活動時間：5/1 - 6/30
週末品酩會時間：5/24 - 5/25 | 限定席次立即預約
台南 ‧ 台粵新潮中式食肆 —— 晶英軒中餐廳
晶英軒中餐廳座落於美食之都的台南晶英酒店，可說是饕客不可錯過的中饌名所。融匯粵菜細膩講究的料理手法與台南道地美食的深厚底蘊，打造兼具傳統風範與創新精神的特色佳餚。掀開蒸爐，「馬爹利水晶龍蝦」隨著蒸氣消散顯露飽滿彈嫩的波士頓螯蝦，搭配馬爹利名仕，微帶花果香氣的醇厚酒體凸顯了螯蝦的鮮香甘美，隨著每一次的咀嚼在口中擴散回甘，香氣縈繞不散。「醬皇鮑魚炒刺參」囊括了珍稀的海味食材，以醬皇拌炒肉質彈嫩的鮑魚搭配滑脆爽口的刺參，海鮮的甘美在蠔醬的鮮味中被無限延伸，佐以馬爹利藍淬燕，醇厚雋永的酒香包裹鹹甜醬香，豐富的層次烘托出海鮮的鮮甜，為這道菜賦予富有深度的味覺體驗。
此次馬爹利更首次攜手晶英軒中餐廳，推出期間限定【馬爹利飛凡饗宴桌菜套餐】，其中「明火掛爐櫻桃鴨」格外令人垂涎，一次能吃到食感豐富片皮鴨捲，以及馬爹利入菜熗入鍋氣的爆炒鴨鬆，搭配馬爹利藍淬燕，邀請您與親朋好友一同踏上精緻優雅的風味旅程！
【馬爹利飛凡饗宴】活動時間：5/1 - 6/30
週末品酩會時間：5/31 - 6/1 | 限定席次立即預約
台北 ‧ 經典粵菜中餐廳 —— 晶華軒
由五星粵菜名廚鄔海明領銜，晶華軒中餐廳講求不時不食，傳承經典粵菜工藝，結合現代創新精神打造許多精緻佳餚，連年榮獲米其林餐盤推薦，更是台北最受歡迎的中餐廳。兼具了視覺與味覺美感的「蠔皇芥藍牛柳粒」選用肉質最為軟嫩的菲力，一改傳統柳條形式切為粒狀，微焦的外層將肉汁封鎖其中，鮮中帶甜的蠔皇醬襯托牛肉的鮮美，搭配馬爹利藍淬燕，醇釀中的果香完美包裹肉脂，其木質調性則與蠔皇醬的鹹香相互烘托，綿延迷人餘韻。「古法豉汁蒸海斑」選用肉質厚美的海斑，以清蒸存鮮，佐淋上遵循古法製成的豆豉醬汁，為鮮嫩的魚肉增添絕妙風味，搭配馬爹利名仕，干邑中的輕盈果香與石斑的鮮美交融，打造豐富的味蕾層次享受。遵循正宗廣式古法製成的「招牌片皮鴨」，在鴨皮塗抹上特製皮水烘烤入味，色澤誘人的酥脆外皮包裹著細嫩多汁的鴨肉，展現無與倫比的口感層次。佐以馬爹利藍淬燕享用，細膩酒香與烤鴨的飽滿脂香糅合，隨著咀嚼漸次釋放，為味蕾帶來豐富而細膩的享受。
【馬爹利飛凡饗宴】活動時間：5/1 - 6/30
週末品酩會時間：6/14-6/15 | 限定席次立即預約
台北 ‧ 正宗粵菜名苑 —— 辰園中餐廳
連續五年榮獲米其林餐盤推薦，辰園中餐廳在簡約的現代中式氛圍中，以正宗的經典粵式菜餚為底蘊，打造傳統與創意交融的料理，吸引許多食客慕名而來。結合經典與創新的「避風塘馬爹利軟殼龍蝦」精選珍罕的新鮮軟殼龍蝦，搭配盡顯粵式特色的避風塘式佐料精心爆炒並加入馬爹利巧妙地熗出香氣，龍蝦彈嫩的肉質被完美包覆在爆香與酒氣交織的風味層次中，佐飲一口馬爹利名仕，讓詹姆士讚嘆：「龍蝦的鮮甜在精緻細膩的花果香調中被完美烘托，真是無與倫比的味蕾享受」。「明火馬爹利花膠筒雞粥」將黃皮雞、花膠與米粒於煲中以慢火熬煮數小時直至溶為粥麋，並加入豐富食材於蒸箱細細加熱，雞肉的軟嫩脂香與花膠的滑脆甘美完美融匯於細稠綿密的湯盅內，再添入馬爹利藍淬燕，波本桶賦予的奶油香草調性及蜜梨果香穿梭於溫潤的湯粥中，為醇厚滋味增添了一絲無與倫比的優雅氣息。
【馬爹利飛凡饗宴】活動時間：5/1 - 6/30
週末品酩會時間：5/4、5/6 | 限定席次立即預約
全台盛大展開！攜手全台25家餐廳，邀您感受馬爹利的絕妙餐酒體驗
除了五間名饌的限定套餐和週末品酩會，馬爹利飛凡饗宴還要將餐食哲學擴展至全台各地，精選北中南25家餐廳合作推出限定活動，凡是於5/1-6/30期間至指定餐廳消費，點購一瓶「馬爹利藍淬燕」，即可獲贈一份店家限量「私房招牌菜」，讓馬爹利帶領您一同探索在酒香與美食之間的絕妙搭配，展開一場飛越不凡的飛凡饗宴！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
台北
巷子口食堂 0925-168-006 台北市大安區安和路二段35巷1號1樓
田園海鮮餐廳 022781-5137 台北市中山區八德路二段174巷5號
好小子海鮮 022537-2093 台北市中山區林森北路305號
榮榮園浙寧餐廳 02 2703 8822 台北市大安區信義路四段25號2樓
轉角小館 022786-1185 台北市南港區永吉路556號
噗嚨哄海鮮餐廳 02-27047488 台北市大安區光復南路456巷19號
享坐海鮮直烤 02-25176000 台北市中山區建國北路二段92號
聚豐園江浙美食專門店 02 2712 1698 台北市松山區民生東路三段122號
圓安廚-台灣創意料理 02 2511 9222 台北市中山區長安東路一段51-2號
台中
吉祥屋 04 2328 2877 台中市西區臺灣大道二段165號
海產地 04 2375 5155 台中市南區三民西路356號
阿秋海鮮樓 04 2251 2966 台中市西屯區市政南一路128號
阿秋大肥鵝健康店 04 2261 0999 台中市南區忠明南路1118-6號
阿英仔海鮮 04 2380 3416 台中市南屯區龍富路四段233號
獅兄弟永春店 04 2380 2218 台中市南屯區永春東七路696號
珍寶燒肥鵝 04 2206 1681 台中市北區健行路841號
台中担仔麵 04 2312 3288 台中市西屯區華美西街二段215號
咕咕香甕缸雞 04 2462 7393 台中市西屯區西屯路三段89-2號
本壽司 04 2235 4080 台中市北區太原路二段175號
台西漁村 04 2473 2833 台中市南屯區大墩南路458號
獅兄弟風味小酒館 04 22205592 台中市西區柳川西路二段150號
一流海產-大鵬店 04 22960789 台中市西屯區大鵬路162號
高雄
紅毛港海鮮餐廳 07 335 3606 高雄市苓雅區三多三路214號
來來海鮮餐廳 獅甲店 07 536 9333 高雄市前鎮區正勤路33號
韻藏中餐廳 07 5219955 高雄市鹽埕區府北路6號