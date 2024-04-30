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特企／慶祝世界智慧財產權日　專利師主張IP領導力推動創新永續

▲歡慶2024世界智慧財產權日暨專利師節，舉辦智慧財產與永續發展專題演講。(圖／中華民國專利師公會)
▲歡慶2024世界智慧財產權日暨專利師節，舉辦智慧財產與永續發展專題演講。(圖／中華民國專利師公會)

本報訊

4月26日是世界智慧財產權日，同時也是台灣專利師節。今(2024)年世界智慧財產權組織（WIPO）將主題聚焦在國際火熱的議題─永續發展目標（SDGs），經濟部智慧財產局、社團法人中華民國專利師公會於此日共同主辦專題演講，以智慧財產面向探討與SDGs之間關係，吸引廣大民眾與企業熱烈參與。

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本次主題「智慧財產權與永續發展目標」，內容包括「循環經濟」、「真實成本」、「真實價值」，強調創新、創造突顯智慧財產權的重要性，並說明了智慧財產權在企業經營中對環境、社會和公司治理的種種影響，專利師公會於本場活動首播形象影片，展示其在推動智慧財產權保護和促進創新方面，透過專利師的重要職責，孕育不永續風險壓力下的IP領導力。

專題演講其中特別邀請KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司的董事總經理-黃正忠先生，內容涵蓋經濟轉型與技術創新、科技永續、創新轉型趨勢等多元方面，並強調了循環經濟與真實成本、真實價值之間的密切關係。黃董事總經理在演講中強調未來將挑戰新的價值主張，更再三呼籲：「專利師在永續的推動上，以明確的價值主張，在未來網路世界該如何扮演IP的守護者。」

主辦單位中華民國專利師公會，在特別的專利師節提出永續發展議題與智慧財產權在未來城市中的重視，以三大領域的創新，包括探討智慧財產權在企業永續發展過程中的「製程創新」、「產品創新」與「商業模式創新」，尤其強調了材料的創新對於實現循環經濟的重要之處，而智慧財產權在保護創新、推動創新方面，係為關鍵角色。專利師公會林宗宏理事長，受媒體專訪時指出：「重點在於“分享’’，在永續大限將至迫切的2030甚至2050全球達到永續目標，專利師成為持續產品與未來解方的賦能者。」

本次專題演講活動旨在引導民眾認識智慧財產權在推動永續發展方面的重要性，並探討如何利用智慧財產權為構建共同的未來作出貢獻。經濟部智慧財產局廖承威局長在訪談中也提出了「綠商標」的行動，藉由產品是否含有綠色成份，來談永續發展需要透過科技驅動的觀點。這將會是政府與專利師公會首度公開攜手談論永續創造變現趨勢的起點。在場長官及與會嘉賓共同相信，透過加強對智慧財產權的保護和利用，可以共同攜手開創台灣更美好、更永續的未來。

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