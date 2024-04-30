特企／慶祝世界智慧財產權日　專利師主張IP領導力推動創新永續

我是廣告 請繼續往下閱讀
專題演講其中特別邀請KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司的董事總經理-黃正忠先生，內容涵蓋經濟轉型與技術創新、科技永續、創新轉型趨勢等多元方面，並強調了循環經濟與真實成本、真實價值之間的密切關係。黃董事總經理在演講中強調未來將挑戰新的價值主張，更再三呼籲：「專利師在永續的推動上，以明確的價值主張，在未來網路世界該如何扮演IP的守護者。」
主辦單位中華民國專利師公會，在特別的專利師節提出永續發展議題與智慧財產權在未來城市中的重視，以三大領域的創新，包括探討智慧財產權在企業永續發展過程中的「製程創新」、「產品創新」與「商業模式創新」，尤其強調了材料的創新對於實現循環經濟的重要之處，而智慧財產權在保護創新、推動創新方面，係為關鍵角色。專利師公會林宗宏理事長，受媒體專訪時指出：「重點在於“分享’’，在永續大限將至迫切的2030甚至2050全球達到永續目標，專利師成為持續產品與未來解方的賦能者。」
本次專題演講活動旨在引導民眾認識智慧財產權在推動永續發展方面的重要性，並探討如何利用智慧財產權為構建共同的未來作出貢獻。經濟部智慧財產局廖承威局長在訪談中也提出了「綠商標」的行動，藉由產品是否含有綠色成份，來談永續發展需要透過科技驅動的觀點。這將會是政府與專利師公會首度公開攜手談論永續創造變現趨勢的起點。在場長官及與會嘉賓共同相信，透過加強對智慧財產權的保護和利用，可以共同攜手開創台灣更美好、更永續的未來。