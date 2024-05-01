「Nespresso咖啡晨飲室」空降華山！免費喝咖啡、拍照打卡有獎

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「Nespresso 咖啡晨飲室」以 Vertuo 咖啡膠囊的條碼設計出發，打造全台灣最大咖啡膠囊打卡點，愛咖啡的你可以在巨大膠囊裡，暢飲免費的 Vertuo 大杯量咖啡。
📍咖啡測驗解密你的人格：
Nespresso首創四種咖啡人格風格測驗，不論你是喜歡搭配牛奶、用花式特調呵護自己的「拿鐵控」；每天按時醒來，靜坐冥想後以一杯黑咖啡啟動全新的一天的「晨型人」；熬夜後習慣用一杯濃縮咖啡提振精神的「夜貓族」；或是應對繁忙工作與會議，需要隨時攜帶大杯量咖啡來提升效率的「效率派」，都能到現場探索專屬的咖啡人格，免費品嚐多款咖啡。
📍「咖派」生活風格房間隨你拍：
想一窺盧廣仲的日常早晨是什麼模樣嗎？「Nespresso 咖啡晨飲室」以盧廣仲的晨間日常為靈感，打造四種咖派的風格房間，搭配牆上的晨間咖啡打氣語錄，讓你瞬間充滿元氣、補給正能量，現場還有更多設計小巧思與互動遊戲等你來發掘！
即日起只要到活動現場參與各區體驗、完成指定任務，立即享有人人有獎的輪盤抽獎一次，有機會將 Nespresso咖啡大師雪克搖搖杯（價值1,320元）、NOMAD 輕量咖啡隨行杯（價值920元）、早安晨之美驚喜等限量好禮帶回家。
Nespresso 即日起至5月8日，在華山1914 文化創意產業園區推出「Nespresso 咖啡晨飲室」快閃店，為期12天，為消費者帶來專屬的早晨咖啡品飲體驗。快閃店推出多項期間限定優惠：
📍Vertuo POP 咖啡機特惠：
購買任一款 Vertuo POP 咖啡機，可享59折優惠（原價5,900元，檔期限定優惠價3,490元），不到3,500元即可將廣仲同款機型帶回家。
📍咖啡膠囊優惠：
搭配任選50顆咖啡膠囊再現折300元。此外，活動現場提供專屬優惠碼，輸入完整優惠碼即贈咖啡大師特調對杯組（大）（價值1,020元）。
📍多重消費禮：
現場消費滿2,500元，輸入限定專屬優惠碼，加碼贈送咖啡大師製冰盒（價值380元）及 MONIN 風味糖漿組（價值680元）。
身為早晨咖啡推廣大使的盧廣仲日前親臨活動現場，透露自己最近深陷於擁有強大智慧的Vertuo POP 咖啡機的魅力！他提到，Vertuo 系列提供的多元選擇，讓自己從起床思考「今天要吃太陽蛋或炒蛋」轉變成「今天要喝什麼香調的咖啡」。
此外，他也大方分享自己的早晨儀式：「平常我會找一個曬得到陽光的地方，專心的喝著咖啡聽完一首歌：或者密集工作的那陣子習慣早起先去運動，回家後再靜靜地喝完咖啡，搭配冥想的音樂，為忙碌的一天做好準備」；推薦大家也用Vertuo POP 咖啡機打造美好晨間時光。