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別碰蝙蝠！新北驗出人畜共通「麗莎病毒」　疾管署列4動物暴露SOP

▲有民眾在新北市中和區撿到「絨山蝠」，經檢測後確認該蝙蝠感染了「臺灣麗沙病毒第二型」陽性。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）
▲有民眾在新北市中和區撿到「絨山蝠」，經檢測後確認該蝙蝠感染了「臺灣麗沙病毒第二型」陽性。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

日前有民眾在新北市中和區撿到「絨山蝠」，經農業部獸醫研究所檢測後，確認該蝙蝠感染了「臺灣麗沙病毒第二型」陽性。疾管署表示，國內尚無人類感染個案，且該蝙蝠已經死亡、民眾也沒有被咬傷，經評估感染風險較低；雖然麗沙病毒不屬於法定動物傳染病，但由於其具有人畜共通傳染的風險，疾病管制署特別提醒公眾，應避免接觸野生動物，並對此類病毒保持高度警覺。

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疾病管制署表示，民眾日前於新北市中和區拾獲之絨山蝠，經農業部獸醫研究所檢測鑑定為臺灣麗沙病毒第二型陽性，其基因型與狂犬病病毒同屬第一類基因親緣群( Phylogroup I )。依據農業部監測資料顯示，國內自2016年起，共計6例蝙蝠檢出麗沙病毒，分別位於臺南市、雲林縣、基隆巿、宜蘭縣各1例及新北市2例。

疾管署說明，國際文獻研究報告指出，對於疑似麗沙病毒之暴露後預防接種，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口以中和病毒，施打狂犬病疫苗對於第一類基因親緣群麗沙病毒，具交叉保護作用。為維護國內民眾健康及安全，避免麗沙病毒感染案例發生，疾管署已於2016年修訂「疑似狂犬病或麗沙病毒動物抓咬傷臨床處置指引」，調整麗沙病毒暴露者納入狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之接種適用對象。

民眾如遭「鼬獾」、「白鼻心」、「錢鼠（限臺東市）」、「蝙蝠」及「出現明顯特殊異常行為之動物，且經中央農政單位判定疑似狂犬病毒或麗沙病毒感染之動物抓咬傷，應依傷口暴露等級分類及暴露地點於動物疫情發生之縣市，由專業醫師評估狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之注射，並按時接種4劑暴露後疫苗（第0、3、7及14天）。

▲防疫檢疫署提醒，如不慎遭野生動物抓咬傷，以肥皂及大量清水沖洗傷口後儘速就醫。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）
▲防疫檢疫署提醒，如不慎遭野生動物抓咬傷，以肥皂及大量清水沖洗傷口後儘速就醫。（圖／農業部動植物防疫檢疫署）
疾管署再次呼籲，民眾勿接觸及捕捉野生動物（蝙蝠等），每年應為家中的狗、貓等寵物接種狂犬病疫苗。若是被野生動物抓咬，應立即用肥皂和大量清水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，由專業醫師評估，接受適當醫療處置，以降低發病風險，確保生命安全。

相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
 

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