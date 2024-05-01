別碰蝙蝠！新北驗出人畜共通「麗莎病毒」　疾管署列4動物暴露SOP

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疾管署說明，國際文獻研究報告指出，對於疑似麗沙病毒之暴露後預防接種，可使用狂犬病免疫球蛋白浸潤傷口以中和病毒，施打狂犬病疫苗對於第一類基因親緣群麗沙病毒，具交叉保護作用。為維護國內民眾健康及安全，避免麗沙病毒感染案例發生，疾管署已於2016年修訂「疑似狂犬病或麗沙病毒動物抓咬傷臨床處置指引」，調整麗沙病毒暴露者納入狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之接種適用對象。
民眾如遭「鼬獾」、「白鼻心」、「錢鼠（限臺東市）」、「蝙蝠」及「出現明顯特殊異常行為之動物，且經中央農政單位判定疑似狂犬病毒或麗沙病毒感染之動物抓咬傷，應依傷口暴露等級分類及暴露地點於動物疫情發生之縣市，由專業醫師評估狂犬病免疫球蛋白及狂犬病疫苗之注射，並按時接種4劑暴露後疫苗（第0、3、7及14天）。
疾管署再次呼籲，民眾勿接觸及捕捉野生動物（蝙蝠等），每年應為家中的狗、貓等寵物接種狂犬病疫苗。若是被野生動物抓咬，應立即用肥皂和大量清水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，由專業醫師評估，接受適當醫療處置，以降低發病風險，確保生命安全。
相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。