急救大突破！不用血型配對　這款「萬能血」可適用所有病人血型

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針對輸血，林毅指出，在過去，醫院的輸血方法是針對病人的需求，提供紅血球或血漿等特定血液成分，但這種方法在某些情形下會遇到2大問題，其一是凝血因子補充不夠即時， 因為它們來自於需要解凍的血漿，無法即時提供。
其二是容易輸注過多不必要的血品，或針對特殊因子補充不足，有時候甚至會使病人的狀況惡化，不僅讓輸血流程變得複雜，而且在急救關鍵時刻，血品的補充往往趕不上病情變化。
「萬能血」用於嚴重外傷病人，提升存活率
林毅表示，根據國外醫學研究，使用O型低抗體力價全血於嚴重外傷病人，可有效提升存活率，同時減少血液整體用量，如今歐美多家醫學中心已將其列為外傷急救的基本配備，證明此方法的有效性和重要性。
此外，林毅說，奇美醫院自2024年引入O型低抗體力價全血後，能加倍迅速給予病人成分相對完整的血液，不僅節省血型配對的時間，也可避免輸注過多不必要的血品與溶劑，更無需等待解凍血漿，便能及時補充紅血球和凝血因子，大大簡化輸血流程，也顯著提高救治效率和病人的生存機會。
林毅呼籲，血液是無法人工合成的珍貴資源，每份捐血都可能成為救命的關鍵，仍期盼社會各界人士能積極參與捐血，共同建立穩定的血液供應體系，幫助需要的病人度過難關。