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急救大突破！不用血型配對　這款「萬能血」可適用所有病人血型

▲奇美醫院引進O型低抗體力價全血，適用於所有病人。（示意圖／記者葉志明攝）
▲奇美醫院引進O型低抗體力價全血，適用於所有病人。（示意圖／記者葉志明攝）

家庭消費中心／綜合報導

緊急輸血是重傷救命關鍵，奇美醫院在此領域有重大突破，成為全亞洲首家引進O型低抗體力價全血（Low Titer Type O Whole Blood）且用於外傷急救的醫療機構。O 型低抗體力價全血被認為是「萬能」血型，適用於所有病人，在嚴重外傷的緊急情況下，能夠立即提供協助，無需等待血型配對。

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奇美醫院急診醫學部主治醫師林毅表示，根據該院統計，2023年因外傷送醫住院達2840人次，其中嚴重外傷、需在急診輸血者更高達196人次；一般若收治嚴重大出血個案，常需要大量輸血，以免因出血導致組織缺氧、因缺氧導致代謝性酸中毒，若合併體溫降低，進而造成惡化凝血功能異常，出血會更難以控制，最後影響到維持生命的器官如心臟、大腦等運作，最後導致死亡。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦中油百萬CC公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝)
▲林毅呼籲，血液是無法人工合成的珍貴資源，期盼社會各界人士依然能積極參與捐血。(圖／NOWnews資料照片)
針對輸血，林毅指出，在過去，醫院的輸血方法是針對病人的需求，提供紅血球或血漿等特定血液成分，但這種方法在某些情形下會遇到2大問題，其一是凝血因子補充不夠即時， 因為它們來自於需要解凍的血漿，無法即時提供。

其二是容易輸注過多不必要的血品，或針對特殊因子補充不足，有時候甚至會使病人的狀況惡化，不僅讓輸血流程變得複雜，而且在急救關鍵時刻，血品的補充往往趕不上病情變化。 

「萬能血」用於嚴重外傷病人，提升存活率

林毅表示，根據國外醫學研究，使用O型低抗體力價全血於嚴重外傷病人，可有效提升存活率，同時減少血液整體用量，如今歐美多家醫學中心已將其列為外傷急救的基本配備，證明此方法的有效性和重要性。

此外，林毅說，奇美醫院自2024年引入O型低抗體力價全血後，能加倍迅速給予病人成分相對完整的血液，不僅節省血型配對的時間，也可避免輸注過多不必要的血品與溶劑，更無需等待解凍血漿，便能及時補充紅血球和凝血因子，大大簡化輸血流程，也顯著提高救治效率和病人的生存機會。

林毅呼籲，血液是無法人工合成的珍貴資源，每份捐血都可能成為救命的關鍵，仍期盼社會各界人士能積極參與捐血，共同建立穩定的血液供應體系，幫助需要的病人度過難關。


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