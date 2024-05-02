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Ready Go YT節目【RG特派員】南投住宿｜【嬉皮國度-入樹二村】洞穴帳
本集節目主持人：愛麗絲
【嬉皮國度-入樹二村】位於魚池鄉大雁村中有「台灣小瑞士」之稱的澀水社區，四面環山而綻放的蓮花山谷地形，讓人彷彿來到一處遠離塵囂的世外桃源。其有別於一村的波西米亞風格，二村加入了嬉皮元素並保留了原始風情的森林環境，一草一木的植栽到帳篷整體設計更是精心規劃哦！
這次入住半圓拱造型的洞穴帳，看起來非常特別、可愛，帳內空間寬敞又漂亮，還有波希米亞風格選物佈置的溫馨小角落，讓人踏進去後就不想離開～帳內設有冷氣、寢具使用充氣床墊，更貼心附贈一籃耳塞組，打造更好的睡眠品質。盥洗部分則有獨立衛浴，空間充足、乾淨，就不用排隊共用人擠人啦！讓你在一整天悶熱的跑跳後，能慢悠悠地洗個香噴噴又放鬆的澡。
公共遊憩空間有小孩最喜歡的沙坑、溜滑梯，讓你家的小寶貝可以在這裡大放電！還有超好玩的分組競賽丟沙包，快和露營夥伴們跳入團康大亂鬥～運動愛好者更可以和朋友組隊，一起來場刺激的羽毛球決戰！
玩樂一天肚子也該餓啦！晚餐提供鴛鴦火鍋，豐盛的菜盤及豬肉都可以自由續加，想大啖牛肉的朋友也可以加價來升級～彩色圖騰桌巾、露營椅佈置，營造出用餐環境的慵懶氛圍 ; 隔日早餐來杯溫暖咖啡、美味早餐拼盤，持續迎接悠閒美好的週末！
晚上吃飽喝足後就和朋友躺在露營椅上，當顆軟爛的草地馬鈴薯，一邊談天說地、一邊享受露天星空電影院的時光。戶外空間還有架設溫暖的營火，除了讓氛圍感UP、UP外，竟然還可以烤甜甜的棉花糖來吃！幸運的話還有機會遇到隱藏版調酒師，放鬆小酌一番之餘，配上溫暖嘹亮的歌聲和木吉他，還有什麼能比這樣更享受呢～
隔日起床享用完美味早餐後，就準備來製作專屬的香氛蠟燭啦！從融蠟開始製作，老師會一步步地帶大家完成體驗，香氛顏色、精油氣味也都可以選擇自己喜歡的搭配，真的超級有趣～最後還可以裝飾小巧精緻的花朵，一起把回憶製成視覺與嗅覺的美好盛宴。
只要一咖行李箱就可以來體驗舒適的懶人露營啦！心動不如馬上行動，快帶著你身邊的寶貝一起出發吧～
【嬉皮國度-入樹二村】延伸閱讀：
地址｜555南投縣魚池鄉大雁巷31-8號
電話｜0933 477 270
FB 嬉皮國度-入樹二村
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原文出處 : ReadyGo 影｜南投住宿｜開箱懶人豪華露營【嬉皮國度-入樹二村】，露天星空電影院、吃到飽鴛鴦鍋超滿足！
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