張衛健曾瀕臨破產！劉德華開支票救命 送「一句話」影響他一輩子
港星張衛健出道多年，出演過許多經典戲劇作品，當年他以《西遊記》、《齊天大聖孫悟空》中的孫悟空一角爆紅，讓他獲得不少粉絲的支持與喜愛。不過，張衛健的藝界人生走得並不是那麼順利，他曾在綜藝節目上提到自己跟劉德華之間的淵源，並透露「劉德華是我的救命恩人」，因為劉德華在亞洲金融風暴時救了他一命。
記者洪生儒／綜合報導
張衛健在節目中說道，在1997年的亞洲金融風暴時，貨幣、股票等資產都大暴跌，讓他的投資跟存款在一夕之間全都沒了，公司也面臨破產危機，他在當時都已經做好了讓銀行收走房子的心理準備。
不過，剛好張衛健之前拍的戲劇《少年英雄方世玉》在1999年播出，讓劉德華注意到他這個人，張衛健也透露：「被劉德華簽入旗下藝人後，他還提前支付工資給我，還為我投資了《齊天大聖孫悟空》，讓我可以度過破產的危機。」
張衛健感性表示：「當年我說『我馬上就要破產』，老闆二話不說開一張支票給我，讓我度過難關，他還送我一句話『學到的就要教人，賺到的就要給人』。」這一句話至今仍深深影響著張衛健，他也經常會從事公益活動來回饋社會。
此外，張衛健在今年2月於澳門舉辦演唱會，沒想到在彩排時卻發生意外，在演出高難度動作，疑似因設備不堪負重，導致張衛健跟鋼琴一起摔落到地面上，所幸高度沒有很高，張衛健當時沒受到嚴重傷害，但驚險的畫面也讓不少粉絲們都相當擔心，事後張衛健也發文曬出照片，要粉絲們放一萬顆心。
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