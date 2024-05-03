台南、新竹人等到！排隊蛋黃酥「新口味食品行」快閃 3場時間曝
鹿港在地經營35年的「新口味食品行」，招牌蛋黃酥被不少彰化在地人稱為「一生中必吃」，每次到台北舉行快閃活動，總吸引民眾大排長龍。此次迎接母親節，業者將攜著人氣蛋黃酥至全台快閃，於5月第一個週末、即5月4日、5日在新竹SOGO百貨和台南趴兔母親節市集，以及5月13日～5月19日在台北SOGO忠孝館快閃現身，台北場更將加碼超限量的古早味綠豆椪。
記者葉盛耀/綜合報導
以蛋黃酥專賣聞名全台的鹿港「新口味食品行」，承襲超過35年的傳統製餅工藝，每一顆蛋黃酥皆以純手工製作，講究用料和製作品質，減糖減油卻仍保有蛋黃酥的層次風味與豐潤口感，兼顧美味、安心、低負擔。
而「新口味食品行」不僅蛋黃酥有名，睽違兩年再度上市的古早味綠豆椪，更是彰化在地老顧客才知道的隱藏版商品，這款綠豆椪特別蘊藏了家鄉媽媽的味道，由第一代創辦人親自掌廚，為呈現噴香內餡，選擇自行煉製新鮮豬油，確保其品質佳香氣足，再以豬油將油蔥炸得金黃酥脆，滷肉部分則揀選肥瘦肉2:8的比例加入蝦米蒜頭炒香。
綠豆椪口感香潤不膩，搭配香氣四溢的炸油蔥與烘烤後現磨芝麻，融合成綠豆椪獨特的靈魂滋味，裹上清甜綠豆沙和薄脆餅皮，甜甜鹹鹹又涮嘴，將首度現身台北SOGO忠孝館，讓北部粉絲一嚐為快。
「新口味食品行」此次人氣蛋黃酥將快閃於南北連續三場，5月4日至5月5日兩天，快閃新竹SOGO和台南趴兔母親節市集；5月13日至5月19日出動蛋黃酥行動餐車，快閃台北SOGO忠孝館，並加碼古早味綠豆椪 (160元/2入) 。
而每次推出蛋黃酥總是秒殺銷售一空的「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery」，最近也有新商品默默上架，外型看似是千層蛋塔，但陳耀訓將之取名為「布蕾千層酥」，有著像朵花的酥鬆外皮，裡面是甜而不膩的布丁餡，每個80元，據說一推出就是人氣商品。