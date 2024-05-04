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高雄生態園區不忍了！6/15禁12歲以下入園　一票狂推：超贊成的啦

▲高雄大寮開幕4年的多肉植物生態園區，昨（3）在臉書粉專發出公告，宣布6/15起不再開放1～12歲的孩童（恐龍家長）入園。（圖／翻攝肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區臉書）
▲高雄大寮開幕4年的多肉植物生態園區，昨（3）在臉書粉專發出公告，宣布6/15起不再開放1～12歲的孩童（恐龍家長）入園。（圖／翻攝肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄大寮區開幕4年的多肉植物生態園區，昨（3）在臉書粉專發出公告，沉重宣布因為4年來遭受太多恐龍家長無理取鬧，放任孩子捉弄貓咪、拿石頭丟玻璃等脫序行為，勸說還會被家長反嗆「他只是孩子，跟他計較什麼」，因此決定6月15日起將不再開放1～12歲的孩童（恐龍家長）入園。公告獲不少粉絲留言讚聲：「超贊成的啦！」

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孩子搞破壞、捉弄貓咪　家長只顧滑手機

該生態園區在臉書公告，表示他們自開園以來都十分歡迎孩子來認識植物，更喜愛毛孩們的來訪，但經過太多次無理取鬧、破壞，包含小孩捉弄貓咪、丟玩石頭、攀爬摩艾石像等，最令他們心寒的是這些頑童爸媽們的反應。

園區指出，有些父母在經過多次告知後，除了不耐煩還會嗆聲：「小朋友被你們的貓抓到，都不用出來關心一下嗎？ 我要去檢舉你們」、「他只是個孩子，跟他計較什麼！」有的爸媽則是忘我地聊天、滑手機，或是忙著吃火鍋。

但孩子們卻已經跑到戶外，有的拿碎石丟落地玻璃窗。園區表示，園區內大部分都是玻璃設計而成的建築，「好幾次我們被迫放下手邊工作，去阻止孩子的危險行為。」

▲園區內多是玻璃建築。（圖／翻攝肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區臉書）
▲園區內多是玻璃建築。（圖／翻攝肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區臉書）
業者怒：園區更不是放生孩子的安全空間！

園區無奈表示，種種狀況還不包含被摘折的植物、換過丟在餐桌的尿布、杯盤、要求小朋友不能算人頭費等，許多令人懷疑人生的狀況，感到已無多餘心力應付，強調讓人恐懼的一直都不是小朋友，而是那些放任孩子的父母，直言：「園區更不是放生孩子的安全空間。」

因此，園區決議自6月15日起，不再開放1～12歲的孩童（恐龍家長）入園，把空間留給真正需要放鬆的同學，一個充電的綠色療癒場域，並表示未來除了少數熟客能帶孩子入園外，僅限於學校戶外教學、園區親子DIY活動等。

貼文引發討論，不少粉絲都大喊贊成，紛紛表示「現在太多家長令人害怕」，但也有家長遺憾售部粉恐龍家長拖累，而少了許多可以帶孩子出遊的好去處，也有人提醒，未來可能會遇到家長在門口才發現小孩不能進去，又要崩潰出征說歧視小孩，要園區作好因應。

▲小孩、幼兒、背影、嬰幼兒、牽手、家長。（圖／Unsplash）
▲不少人最怕在公共場所遇到別人哭鬧的小孩。（示意圖／取自Unsplash）
高雄生態園區禁12歲以下入園　新加坡餐廳收「吵鬧兒童附加費」

部分家長被指控，曾在公共場所縱容孩子的脫序行為，被提醒時還會反過來檢討對方。不少餐廳業者都選擇默默忍受，或是像高雄這家生態園區一樣，公告宣布不再接待孩童入園。而在新加坡有間餐廳則針對恐龍家長進行反制，祭出罰款10新幣（約新台幣240元），也一度被台灣網友讚爆。

開罰恐龍家長的「Angie's Oyster Bar and Grill」餐廳，2022年8月起實施新幣10元的「吵鬧兒童附加費」，因為小孩吵鬧的聲音很容易打擾到其他用餐顧客，業者表示，此政策只適用少數不尊重他人的客人，實施後雖有人抗議，但多數消費者都是支持的。


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