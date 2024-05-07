便當配菜三色豆不是最雷了！「2魔王」污染整盒：小心離倒店不遠

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「感覺三色豆不應該是一個菜色，有點像是佐料之類的，例如下去炒飯等等，但變成便當菜就不應該」、「會覺得難吃是因為太單調，覺得沒資格變成一格配菜吧」；而也有網友曾經發文表示「其實大家會覺得三色豆不好吃，大概是因為是冷凍的三色豆，冷凍導致水分流失，所以加熱之後就不好吃了，不然三色豆新鮮現切是非常好吃的哦！」
便當配菜「三色豆不再是最雷」！2道配菜現身角逐寶座
而說到便當配菜，雖然三色豆總是榜上有名，但是也有其他配菜不被多數人所接受，像是吃稀飯常常會配著吃的「豆棗」，也被點名，因為價格便宜，有些便當店家直接把豆棗當成一格配菜，讓許多老饕傻眼表示「豆棗比三色豆還要更扯....把豆棗當一格配菜的真的小心離倒店不遠」、「豆棗雷的程度完全贏過三色豆....」、「豆棗是完全沒營養價值又便宜，碾壓三色豆」。
除了豆棗被點名之外，還有一種被稱為電話線（海茸）的配菜，通常都是跟著九層塔一起拌炒的菜色，不少人吃過紛紛表示「電話線我真的吃不懂....我寧願吃三色豆」、「電話線只要出現在我的便當中，我基本上都沒食慾了」、「看到有電話線的那家我以後都不會再去」。不過值得注意的是，電話線其實富含豐富的「維生素A」可以顧眼睛、增強免疫力，「維生素B6」幫助皮膚神經健康，還有鈣、鎂能夠顧骨頭牙齒，且熱量非常低，其實是營養師非常推薦的菜色哦！
三色豆營養價值其實超高！發明意義意外重要
而不斷被嫌棄的「三色豆」別看名聲不好，這道配菜的營養價值可以說是超高！毒理專家招名威也在臉書上分享過，將三色豆分別拆開來看，紅蘿蔔富含維生素A、β胡蘿蔔素，能幫助守護黏膜健康、增強保護力；而青豆仁擁有植物性澱粉、高度膳食纖維，對便秘、排便不順暢的人有益；玉米內含葉黃素、玉米黃素，對於久盯螢幕的3C族、上班族、發育中的青少年來說，都是必備的補充營養。
值得一提的是，三色豆的發明，最早是在1930年由克雷倫斯伯宰（Clarence Birdseye）所研發，其目的是為了在蔬菜難以生長的寒冷地區，提供具有營養價值且便利性高的衛生食物，過去也有人在災難受困時，靠著三色豆存活下來，可以說是一種「救命菜」呢！