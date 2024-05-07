妹子都氣哭了！PUA怪客常駐勤美商圈「示範教學」網友籲小心噁男
台中市幾處年輕人常去的商圈，近來出現一組PUA怪客，不斷對年輕女孩搭訕，不僅死黏不放還藉機揩油，再將過程PO上YT與IG，最嚴重的勤美商圈，甚至有人開班授課、帶「學生」實地騷擾、霸凌女孩。女孩準備跑走時，還被大聲被追問「妳要去哪裡！」因此氣到哭。
記者顏幸如／台中報導
近來台中市多個網路社群有網友反映，在年輕人常聚集的知名商圈遇到噁男，網友指這些PUA怪客（Pick Up Artist，中文直譯為「搭訕藝術家」），透過對女性情緒勒索來造成他人不安、恐懼、羞辱或冒犯感，並且偷拍過程放上個人PO上個人YT與IG。
網友指出，最嚴重的勤美商圈，有一高一矮兩名男子長期搭配，不僅專門騷擾女生、對女生死纏不放，「甚至還開班授課帶學生」，女生每次經過勤美都特別害怕。
也有女網友公佈她在台中車站的不愉快經驗，表示自己差點被抓走，準備跑走時，搭訕噁男還追問「妳要去哪裡！」最後是哭著從火車站出來。也有女生說，這對噁男很久前就在一中街出沒，現在應該是轉移陣地。
有網友建議女孩們錄影反制、報警，但也有網友說「這個已經很久，報警也沒用，總之去勤美要小心，很多搭訕教學都在這裡拍片」；還有網友建議大家上YT與IG檢舉影片和帳號，「每部片子都檢舉，多人持續操作，下架不尊重女性的惡質YT」；也有人標註廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等3位年輕立委，請他們幫幫忙。
※【NOWnews 今日新聞
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