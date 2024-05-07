黃品源婚後再爆喜事！與俄羅斯辣妻誕生「愛的結晶」揭露愛情故事
黃品源與俄羅斯籍博士學位古典鋼琴家Alina艾琳新婚再爆喜事，繼2002年經典歌曲〈小薇〉之後，夫妻倆再合作新歌〈再見小薇〉MV，今（7）日曝光音樂錄影帶，紀錄小倆口赴阿聯酋杜拜拍攝婚紗照的過程，把最真實的幸福記錄下來；黃品源表示：「一來可以紀念夫妻倆的音樂合作，二來更可以把幸福分享給最愛的粉絲！」
記者黃雅琪／綜合報導
黃品源揭露與艾琳在北京餐酒館偶遇、相戀的過程，當時黃品源與經紀人相約開會，黃品源在等待過程中突然心血來潮彈鋼琴，艾琳則被朋友慫恿上去彈奏一下，想給黃品源下馬威「看看什麼才叫彈鋼琴！」沒想到卻意外促成一段良緣，因為黃品源當下就被艾琳吸引，心想：「怎麼琴藝這麼好？也太好聽了！」他鼓起勇氣詢問對方，是否可以錄下一段影片，事後黃品源才知道，外國友人跟艾琳耳語：「大多數的人都是拿起手機就直接拍，眼前這男子真的很有禮貌。」
黃品源在認識的過程中才發現，兩人除了音樂、網球也喜歡藝術；因此第一次約會就是打網球，學生時代就是運動健將的黃品源笑稱：「男生打球比較猛，所以也讓艾琳刮目相看，印象不錯！」加上他幽默風趣，週而復始約會、了解彼此；黃品源表示：「我們因為都愛玩音樂，有著共同的嗜好跟興趣，然後就愈來愈靠近，這樣慢慢地培養出了感情。」
一直到艾琳的上一個生日，黃品源確認對方是他很想一起走下去的人，也感恩老天對自己的眷顧：「可以在人生的這個階段，還能遇到這樣寶貴的幸福，真的很感恩。」於是他下定決心買鑽戒，在為她慶生切蛋糕時求婚，順利結為夫妻。
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