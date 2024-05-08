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貪污百萬、下令屠殺大坵島83頭梅花鹿　馬祖貪官劉德全遭監院彈劾

▲監察院通過彈劾連江縣政府建設局前局長、產業發展處長劉德全。（圖／資料照片）
▲監察院通過彈劾連江縣政府建設局前局長、產業發展處長劉德全。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

監察院今（8）日發布新聞稿說，連江縣政府建設局前局長、產業發展處長劉德全於任職期間，向3家得標廠商索取賄款，並協助其2個兒子詐領計畫補助款，又濫行指示屠殺大坵島83頭梅花鹿等，行為已嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，監察委員蔡崇義、趙永清、王麗珍提案彈劾，經監察院審查通過。

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彈劾文案指出，劉德全在2016年馬祖海洋伴手禮發展計畫勞務採購案，於每期案款撥付後，親自或透過其長子與廠商約定交付賄款時間、地點並收受共4期，第1至3期每期金額各19萬350元，第4期6萬3450元；民國108年度離島產業升級輔導計畫勞務採購案，每期案款撥付後，由其長子出面收受該數筆賄款共3期，第1期金額5萬7000元，第2期金額5萬7000元（與其他債務抵銷，未實際交付），第3期7萬6000元；2020年度擴充採購案，每期案款撥付後，由其長子出面收受賄款第1期金額8萬5000元，第2期金額8萬8000元。

就協助詐領補助款，2018年度地方型產業創新研發計畫，劉德全擔任評選委員會主持人及評選委員參與該補助案之審議，明知其2個兒子為規避補助資格限制，虛設或借用5間公司申請補助，故意隱瞞該借用他人名義申請補助，通過該5間公司之補助案申請，致其兒子等人持製作不實人事差勤資料及統一發票，向連江縣政府詐得255萬332元補助款；隔年，劉德全再次透過相同企劃、類似手法，使其長子持不實之人事差勤資料及統一發票，向連江縣政府詐得69萬8832元。

另外，針對濫行指示屠殺大坵島梅花鹿，2020年間連江縣政府產發處公開招標「2020-2021年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫（勞務）採購案」，由胡姓廠商借牌得標後，時任產發處處長之劉德全明知該採購案之契約項目，並無任何宰殺梅花鹿依據，竟僅因其主觀上認為大坵島之梅花鹿數量過多，即在不符合採購契約內容之情況下，私下指示該胡姓廠商藉履行標案之機會，宰殺大坵島上之梅花鹿。

調查發現，宰殺梅花鹿方式，由廠商在大坵島後山設置陷阱，待梅花鹿遭陷阱困住後，即以繩索套住鹿隻之四肢，再以刀具刺入鹿隻之咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血死亡，手法殘忍，有違《動物保護法》第13條規定。

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