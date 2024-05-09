特企／2024世界氣喘日政府與學會呼籲「3大要點與4字口訣」

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後疫情時代「久咳不癒」被誤以為長新冠 全台氣喘就診與回診率低引憂心
衛生福利部中央健康保險署石崇良署長表示過去幾年來，透過「全民健康保險氣喘醫療給付改善方案」的論質計酬機制，搭配雙向轉診制度，已使得氣喘急診與住院比例逐年改善，並有降低。未來希望持續與學會、醫院以及基層合作，落實氣喘用藥的衛教持續教育，強化規律回診降低氣喘惡化風險，讓資源花在更多需要幫助的氣喘病人。後疫情時代，大部分民眾皆有染疫經歷，即便喜獲「一條線」也深受長新冠所擾，咳個不停。中華民國診所協會全國聯合會廖文鎮理事長表示，許多患者皆久咳難耐才就診，如果出現久咳兩週以上、咳嗽有咻咻聲、胸口緊、以及反覆感冒等4大症狀，很可能就是「氣喘」的典型症狀。
醫藥官界聯合首推氣喘掌握3大要點4字口訣攜手棄喘
有感於現今氣喘照護治療處境，台灣胸腔暨重症醫學會協同全台百位胸腔科醫師一致認同，於世界氣喘日公布強調「氣喘三大要點」：
- 發現：民眾需熟記4字口訣「咻、閉、久、哇」，分別對應咳嗽咻咻叫、胸口閉緊感、久咳不癒、反覆出現感冒症狀，提升自我檢測是否有氣喘症狀。
- 監測：除了4字口訣對照常見的四種氣喘症狀外，民眾也可使用氣喘居家監測尖峰呼氣流速器，輕鬆掌握氣喘狀況。呼氣流速紅、黃、綠，紅燈代表為<60%的「危險範圍」、黃燈代表為60%~80%的「需注意範圍」，以及綠燈代表為80%~100%的「安全範圍」。
- 控制氣喘不發作： 欲使氣喘穩定不發作，使用抗發炎吸入型類固醇是關鍵！切勿依賴短效緩解用吸入劑「救急」，年用逾3支，可能增加惡化、死亡風險6。
一同與會的氣喘衛教大使峮峮也分享過去經驗：「小的時候氣喘狀況非常嚴重，一點點刺激都能讓我咳得痛苦不已。起初以為是過敏，結果竟然是氣喘！」峮峮也指出，光靠改變生活作息並非長久之計，「後來我也是經過與醫師討論後隨身常備長效型支氣管擴張劑抗發炎，除了備不時之需之外，規律使用下來真的狀況好轉非常多。」現在即使季初季末等季節交替、氣溫變化巨大的環境也能照常活力滿滿上球場應援，再也不必承受氣喘之苦！
「遵從醫囑使用含有吸入型類固醇長效支氣管擴張劑抗發炎，規律回診長治久安是關鍵」
氣喘的患者若使用「緩解用吸入劑(急救)」，僅能在急性發作時短暫緩解，甚至容易過度依賴以致用量越來越大；反之，若平常遵照醫囑規律使用含『吸入型類固醇』的長效支氣管吸入劑做好日常保養，從根本抗發炎，有效治本控制氣喘。
台灣胸腔暨重症醫學會理事長再次呼籲國人，如果有四個症狀「咻（咳嗽咻咻叫）、閉（胸口閉緊感）、久（久咳不癒）、哇（哇！反覆出現感冒症狀）」應要遵循醫囑，規律回診找專業胸腔科醫師來做診斷，維持安心健康生活品質。