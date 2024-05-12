25年搬家15次！加拿大夫妻讚台灣最好存錢　「2大優勢」亞洲獨有

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來，貝琪的一名大學室友，搬到台灣後，建議他們也可以搬來台灣，因為有較低的生活成本，兩人因此跨出了第一步，搬到台灣，並在短短1年內還清約4萬加幣（約95萬新台幣）債務。
貝琪是兒童和青少年工作者，克雷格是一名平面設計師，兩人在台灣都擔任英語老師。2004年，兩人在台灣待了2年後，過程中也歷經了三次搬家，決定返回加拿大，部分原因是為了兼顧事業和家庭。
接下來幾年，夫妻買房生子，過著傳統婚姻生活，但在加拿大高昂的生活成本之下，讓兩人又陷入財務危機。於是2009年，兩人決定再度來到台灣，這次在1年半時間裡，還清約4.5萬加幣（約107萬新台幣）債務，並以每月不到1,000美元的價格住進一處風景優美的公寓。
兩人這次在台灣待了7年，期間也搬家2次，他們發現了一件事，與加拿大長達12000公里的距離，缺乏家人和朋友陪伴，直到2016年，因為父母年紀老邁，決定永遠搬回加拿大。
頻繁的搬家也確實讓兩人的隱性成本增加，每一次的離開，生活基礎都得重新來過，不過，貝琪提到，從財務的角度來看，台灣是亞洲少數同時滿足「生活成本低、薪資相對較高」的國家，她指出，日本、南韓、新加坡和中國的大城市，都是居住成本非常昂貴的地方，賺得更多，付出的代價也更高；如果選擇菲律賓、泰國、越南、馬來西亞和印度這樣的地方，生活成本很低，但工資也很低。
她也提到語言障礙是生活在台灣的主要缺點之一，中文作為台灣的通用語言，非常難學。
儘管經常搬家會帶來壓力和經濟挑戰，但貝琪「不後悔」，認為因此和先生的的關係變得更牢固，有上百萬個故事和經歷可以談論和重溫，而克雷格也認同這樣的看法。