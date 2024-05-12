超過一半想離職！美國半導體員工不開心　人力短缺恐成台積電瓶頸

25年搬家15次！加拿大夫妻讚台灣最好存錢　「2大優勢」亞洲獨有

▲過去25年往返台灣與加拿大居住的加拿大夫妻，認為台灣是亞洲最容易存錢的國家，因為生活成本低、薪資相對較高。圖為台北市景。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去25年往返台灣與加拿大居住的加拿大夫妻，認為台灣是亞洲最容易存錢的國家，因為生活成本低、薪資相對較高。圖為台北市景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

一對來自加拿大的夫妻，在過去25年內往返台灣與加拿大居住，過程中搬家了15次，他們認為，台灣是亞洲少數同時滿足「生活成本低、薪資相對較高」的國家，最容易存錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《商業內幕》報導，加拿大夫妻貝琪（Becky Martin）和克雷格（Craig Schmidt），在一起約25年的時間，2000年代初期兩人一同在加拿大安大略省（Ontario）伯靈頓（Burlington）工作，當時他們被學貸壓得喘不過氣，工作時間長，仍難以存錢。

後來，貝琪的一名大學室友，搬到台灣後，建議他們也可以搬來台灣，因為有較低的生活成本，兩人因此跨出了第一步，搬到台灣，並在短短1年內還清約4萬加幣（約95萬新台幣）債務。

貝琪是兒童和青少年工作者，克雷格是一名平面設計師，兩人在台灣都擔任英語老師。2004年，兩人在台灣待了2年後，過程中也歷經了三次搬家，決定返回加拿大，部分原因是為了兼顧事業和家庭。

接下來幾年，夫妻買房生子，過著傳統婚姻生活，但在加拿大高昂的生活成本之下，讓兩人又陷入財務危機。於是2009年，兩人決定再度來到台灣，這次在1年半時間裡，還清約4.5萬加幣（約107萬新台幣）債務，並以每月不到1,000美元的價格住進一處風景優美的公寓。

兩人這次在台灣待了7年，期間也搬家2次，他們發現了一件事，與加拿大長達12000公里的距離，缺乏家人和朋友陪伴，直到2016年，因為父母年紀老邁，決定永遠搬回加拿大。

頻繁的搬家也確實讓兩人的隱性成本增加，每一次的離開，生活基礎都得重新來過，不過，貝琪提到，從財務的角度來看，台灣是亞洲少數同時滿足「生活成本低、薪資相對較高」的國家，她指出，日本、南韓、新加坡和中國的大城市，都是居住成本非常昂貴的地方，賺得更多，付出的代價也更高；如果選擇菲律賓、泰國、越南、馬來西亞和印度這樣的地方，生活成本很低，但工資也很低。

她也提到語言障礙是生活在台灣的主要缺點之一，中文作為台灣的通用語言，非常難學。

儘管經常搬家會帶來壓力和經濟挑戰，但貝琪「不後悔」，認為因此和先生的的關係變得更牢固，有上百萬個故事和經歷可以談論和重溫，而克雷格也認同這樣的看法。

日本宮崎警逮獲「22歲台男」！涉社群詐騙7旬老婦百萬元

韓國掀搶買黃金潮！金條成「超商三寶」　30多歲買氣最狂熱

2024「全球百大富有國家」排名！台灣竟能位居第14　超越日韓

Firefox超級用戶同時開「7470個瀏覽分頁」！失手全關靠1設定救回

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生