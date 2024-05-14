Ailee未婚夫是「單身即地獄翻版李鍾碩」崔時訓！曾經只愛宋智雅
南韓「鐵肺歌姬」Ailee（李藝真）因演唱《孤單又燦爛的神－鬼怪》的插曲〈如初雪般走向你〉走紅，她今年3月爆出婚訊，跟圈外男友以結婚為前提交往中，預計2025年結婚，今（14）日韓媒報導，Ailee的未婚夫就是《單身即地獄》第一季中「愛慘宋智雅」的男來賓崔時訓，崔時訓也曾因為節目關係，曾被起底當過牛郎，不管是過去還是現在，崔時訓的近況依舊驚豔網友。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據韓媒報導，Ailee跟小她3歲的31歲企業家交往中，男生身分就是戀愛實境秀《單身即地獄》第一季的男來賓崔時訓，崔時訓當時在節目中，對女來賓宋智雅窮追不捨，可惜最後宋智雅選擇與金賢中配對，讓崔時訓心碎滿地。
崔時訓因為長相神似IU的男友李鍾碩，加上在《單身即地獄》對宋智雅一片痴心，甫亮相就受到關注，但事實上他是一名演員，參加《單身即地獄》前曾演過電視劇，包含《我開始追蹤羅曼史》、《候補策展人》、《吉力馬札羅咖啡店》等，也是服飾品牌老闆，早有知名度。
崔時訓因為《單身即地獄》人紅是非多，被爆出曾是牛郎，他當年立即用翻譯軟體，以中文、韓文在微博解釋：「最近因為《單身即地獄》受到很多關注，出現了各種傳聞，真是心痛。首先從事實來說，我不是牛郎（鴨子）。活到現在一次都沒做過壞事，而是踏踏實實的活著。」他也因為節目加持，陸續得到《Romanced》、《新進社員：電影版》拍攝機會。
韓媒則透露，崔時訓現在跟Ailee交往中，目前經營餐廳，小倆口預計2025年結婚，但正確時間不明，女方經紀公司曾表示：「Ailee正在和朋友介紹的普通男性以明年結婚為目標交往中。Ailee準備好的話，會親自跟粉絲報告好消息，希望大家用溫暖的視線看待兩人並給予支持。」
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