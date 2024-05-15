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O’Neal認證「小蟲」最大牌！賽後不洗澡衝夜店：還一堆妹貼上來

▲「俠客」Shaquille O'Neal，近日在自己的節目《The Big Podcast》中透露，Dennis Rodman在當球員時的超狂行為，並指出Dennis Rodman是一位在比賽結束後，「不會去洗澡就直接奔向洛杉磯的夜店開始把妹」的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲「俠客」Shaquille O'Neal，近日在自己的節目《The Big Podcast》中透露，Dennis Rodman在當球員時的超狂行為，並指出Dennis Rodman是一位在比賽結束後，「不會去洗澡就直接奔向洛杉磯的夜店開始把妹」的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

曾效力過芝加哥公牛隊、洛杉磯湖人、底特律活塞等強隊的前NBA籃板悍將「小蟲」Dennis Rodman，在美國時間5月13日迎來自己的63歲生日，然而曾同隊過的「俠客」Shaquille O'Neal，近日則在自己的節目《The Big Podcast》中透露，Dennis Rodman在當球員時的超狂行為，並指出Dennis Rodman是一位在比賽結束後，「不會去洗澡就直接奔向洛杉磯的夜店開始把妹」的球員，Shaquille O'Neal說：「我並不生氣正妹們圍繞著他，但他得把他的私密處洗乾淨再去「貼妹」。」

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Dennis Rodman是公牛王朝成員　曾與O'Neal同隊

Dennis Rodman是人所皆知「生來張狂」的球員，場內場外都很瘋狂，曾突然球季中要求「放假」，然後跑去拉斯維加斯狂歡，但他在場上的表現十分敬業，他在1995-1996年賽季加入公牛隊，並且跟Michael Jordan等人完成三連霸的偉業。

Dennis Rodman在幫助公牛王朝完成三連霸後，便在1998-99賽季加盟洛杉磯湖人，與正邁向顛峰的Shaquille O'Neal，和年輕的Kobe Bryant同隊，該季Dennis Rodman僅出戰23場，場均上場28.6分鐘，能貢獻4.7分與11.2顆籃板。

O'Neal大爆料　曝Rodman賽後不洗澡去夜店

Shaquille O'Neal在自己的節目《The Big Podcast》中，先是問到「戰神」Allen Iverson，認為在當年那支湖人隊，誰是真正大咖球星？Shaquille O'Neal說：「我、Dennis Rodman、Kobe Bryant誰是那支球隊最大牌的球星，」Allen Iverson則直言是Shaquille O'Neal，但 O'Neal則透露，「錯了，是Dennis Rodman，他有太多超狂的事蹟可以分享。」

談到「小蟲」Dennis Rodman的各種誇張行徑，Shaquille O'Neal就一一分享並表示，「正常球隊會議時間是下午5:30分，但Dennis Rodman會直到開賽前40分鐘才現身，且不認真聽球隊會議，直到要熱身時才會出現，然後單場幫你抓下25個籃板。」

雖然說Dennis Rodman不聽球隊會議，還能以自身能力單場抓下雙位數籃板，但這種事在NBA來說也並非奇怪的事，但隨後Shaquille O'Neal則補充表示，「他在單場幫你抓下25個籃板後，在比賽結束後，就直接換回便服去夜店，然後再被全場最辣的妹子擁抱在一起，我當時就心想那傢伙有夠臭，聞起來就跟垃圾車的水一樣，但他在夜店就是會有模特兒貼他，我承認我也會在派對上有豔遇，我不生氣正妹們圍繞著他，但他得把他的私密處洗乾淨再去『貼妹』。」

▲「小蟲」Dennis Rodman生性張狂，十分難以控制，讓人感到頭痛。（圖／美聯社／達志影像）
▲「小蟲」Dennis Rodman生性張狂，十分難以控制，讓人感到頭痛。（圖／美聯社／達志影像）

Dennis Rodman小檔案

出生日期：1961年5月13日（現年63歲）

身高：6呎7寸（約201公分）

體重：228磅 （約103公斤）

最高學歷：東南俄克拉荷馬州立大學

球場主打位置：大前鋒、中鋒

選秀順位：1986年第二輪被選中（總順位為27）

曾效力球隊：

底特律活塞（1986-1993年）

聖安東尼奧馬刺（1993-1995年）                      

芝加哥公牛（1995-1998年）

洛杉磯湖人（1999年）

達拉斯獨行俠（2000年）


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