O’Neal認證「小蟲」最大牌！賽後不洗澡衝夜店：還一堆妹貼上來

我是廣告 請繼續往下閱讀
Dennis Rodman是人所皆知「生來張狂」的球員，場內場外都很瘋狂，曾突然球季中要求「放假」，然後跑去拉斯維加斯狂歡，但他在場上的表現十分敬業，他在1995-1996年賽季加入公牛隊，並且跟Michael Jordan等人完成三連霸的偉業。
Dennis Rodman在幫助公牛王朝完成三連霸後，便在1998-99賽季加盟洛杉磯湖人，與正邁向顛峰的Shaquille O'Neal，和年輕的Kobe Bryant同隊，該季Dennis Rodman僅出戰23場，場均上場28.6分鐘，能貢獻4.7分與11.2顆籃板。
O'Neal大爆料 曝Rodman賽後不洗澡去夜店
Shaquille O'Neal在自己的節目《The Big Podcast》中，先是問到「戰神」Allen Iverson，認為在當年那支湖人隊，誰是真正大咖球星？Shaquille O'Neal說：「我、Dennis Rodman、Kobe Bryant誰是那支球隊最大牌的球星，」Allen Iverson則直言是Shaquille O'Neal，但 O'Neal則透露，「錯了，是Dennis Rodman，他有太多超狂的事蹟可以分享。」
談到「小蟲」Dennis Rodman的各種誇張行徑，Shaquille O'Neal就一一分享並表示，「正常球隊會議時間是下午5:30分，但Dennis Rodman會直到開賽前40分鐘才現身，且不認真聽球隊會議，直到要熱身時才會出現，然後單場幫你抓下25個籃板。」
雖然說Dennis Rodman不聽球隊會議，還能以自身能力單場抓下雙位數籃板，但這種事在NBA來說也並非奇怪的事，但隨後Shaquille O'Neal則補充表示，「他在單場幫你抓下25個籃板後，在比賽結束後，就直接換回便服去夜店，然後再被全場最辣的妹子擁抱在一起，我當時就心想那傢伙有夠臭，聞起來就跟垃圾車的水一樣，但他在夜店就是會有模特兒貼他，我承認我也會在派對上有豔遇，我不生氣正妹們圍繞著他，但他得把他的私密處洗乾淨再去『貼妹』。」
Dennis Rodman小檔案
出生日期：1961年5月13日（現年63歲）
身高：6呎7寸（約201公分）
體重：228磅 （約103公斤）
最高學歷：東南俄克拉荷馬州立大學
球場主打位置：大前鋒、中鋒
選秀順位：1986年第二輪被選中（總順位為27）
曾效力球隊：
底特律活塞（1986-1993年）
聖安東尼奧馬刺（1993-1995年）
芝加哥公牛（1995-1998年）
洛杉磯湖人（1999年）
達拉斯獨行俠（2000年）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁