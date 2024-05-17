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影／Jokic不配拿MVP！歐尼爾回應外界批評：他們就是想要創造流量

▲金塊隊中鋒 Nikola Jokic帶領金塊打出佳績，卻被歐尼爾認為他不配當MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊隊中鋒 Nikola Jokic帶領金塊打出佳績，卻被歐尼爾認為他不配當MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA丹佛金塊當家球星Nikola Jokic在本季拿下個人生涯第3座NBA年度最有價值球員，而NBA名人堂成員「俠客」Shaquille O'Neal（歐尼爾）曾在Nikola Jokic拿下MVP後，於節目上採訪Nikola Jokic說：「你知道我愛你，你是聯盟裡最好的球員，我要祝賀你，但你先聽我說，我認為SGA應該是MVP，這不是對你的不尊重。」此番言論也引發爭議，Shaquille O’Neal也在今（17）日做出回應，他表示大家就是想要創造流量，所以說我是黑粉。

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Shaquille O'Neal直言　SGA應該拿MVP

Nikola Jokić本季繳出場均26.4分12.4、籃板9.0助攻，命中率58.3%，率領金塊拿下57勝25敗，排在西區第二，這樣的表現讓他收獲生涯第3座NBA年度最有價值球員，Shaquille O’Neal則認為Jokic這樣的表現，不應該拿下MVP，MVP應該要由雷霆的SGA(Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander)獲得。

這樣的言論，自然也讓Shaquille O’Neal飽受批評，而他也在今日做出回應，他說：「有人說我嫉妒Nikola Jokic，我不嫉妒任何人，我只是表達我個人的觀點，我認為SGA應該拿MVP，有時候他們就是想要創造流量，所以他們說我是一個黑粉，我一開始就說了Jokic是最好的中鋒，但人們就是不想聽到這個。」

Shaquille O’Neal接著說道：「我只是說我的觀點，我也會堅持我的觀點，我不在乎，Jokic現在是聯盟最好的大個子，我沒說過他什麼不好的話，。」

有趣的是Shaquille O’Neal說Jokic不配拿MVP時，金塊在西區季後賽次輪0:2落後灰狼，講完之後金塊拉出一波3連勝，3場比賽Jokic繳出場均33分、9.3籃板、9.7助攻、61%命中率。


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