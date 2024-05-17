影／Jokic不配拿MVP！歐尼爾回應外界批評：他們就是想要創造流量

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Nikola Jokić本季繳出場均26.4分12.4、籃板9.0助攻，命中率58.3%，率領金塊拿下57勝25敗，排在西區第二，這樣的表現讓他收獲生涯第3座NBA年度最有價值球員，Shaquille O’Neal則認為Jokic這樣的表現，不應該拿下MVP，MVP應該要由雷霆的SGA(Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander)獲得。
這樣的言論，自然也讓Shaquille O’Neal飽受批評，而他也在今日做出回應，他說：「有人說我嫉妒Nikola Jokic，我不嫉妒任何人，我只是表達我個人的觀點，我認為SGA應該拿MVP，有時候他們就是想要創造流量，所以他們說我是一個黑粉，我一開始就說了Jokic是最好的中鋒，但人們就是不想聽到這個。」
Shaquille O’Neal接著說道：「我只是說我的觀點，我也會堅持我的觀點，我不在乎，Jokic現在是聯盟最好的大個子，我沒說過他什麼不好的話，。」
有趣的是Shaquille O’Neal說Jokic不配拿MVP時，金塊在西區季後賽次輪0:2落後灰狼，講完之後金塊拉出一波3連勝，3場比賽Jokic繳出場均33分、9.3籃板、9.7助攻、61%命中率。
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