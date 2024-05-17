非法性影片猖獗！千名被害人中有8成是成人　民團籲杜絕持有購買

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，依照性影像中心處理案件數據可見，2023年8/15到12/31間，有1151名被害人中，成人就佔了84%，而今年截至3/31為止，有901名被害人中，成人佔8成。與黃子佼一案同期爆發的「北投某溫泉旅館偷拍案」至少有17名受害人，這些非法性影像來源，皆是來自同一數位性犯罪集團操縱偷拍。
因此，在520新政府即將上任，全國全力投入強化兒少性影像犯罪法制之際，現代婦女基金會、台灣防暴聯盟聯合聲明，提出4點主張政府單位應有作為，包含1.成人非法性影像案件應入法加以處罰；2.賦予中央主管機關法源依據，儘速下架封網；3.建立跨國、跨部會合作機制，提出網路治理政策；4.建立更有效能的數位性暴力犯罪偵察機制。
針對聲明中的成人非法性影像案件部分，從實務案件中發現，即使在數位性暴力四法修正上路，持有非法成年私密影像者，執法機關依舊無法對其處以責罰，使保護被害人立意不能慣策。因此，呼籲應針對持有、購買、觀覽非法成人、非自願性影像者，修法明訂處罰或提高罰則，斬斷非法性影像產業鏈。
同時，聲明中指出，性侵害犯罪防治法應比照此次兒童及少年性剝削防制條例修法，明定中央主管機關對違法網路業者主動即時強制處置的法定職權、責任義務、簡化封網流程，儘速減害。並應從網路治理著手，積極投入防範數位性別暴力犯罪工作，與國際數位安全組織建立互惠合作機制，有效查緝境外網域犯罪。
此外，聲明中表示，應成立數位性暴力罪犯偵辦專責單位及人力，編列充足預算，完善人才培訓及專責久任，主動巡查及偵辦慣犯。建制數位性暴力罪犯資料庫，設計減少重複陳述和有效蒐證偵查流程，建立跨縣市、跨案件、跨國界偵辦機制，讓被害人不需因為同一份外流檔案或訊息來源，一再報案與陳述，減少對被害人的二度傷害。
最後，現代婦女基金會、台灣防暴聯盟呼籲，杜絕持有、購買非法性影像，以及成年被害人也該被保護。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110