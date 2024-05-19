最近才有！火鍋菜盤多「1蔬菜」比高麗菜貴3倍　是熱炒店最強青菜

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貼文一出，網友們也留言「有點貴但我喜歡那脆脆的口感」、「口感好」、「台灣忽視的食材多的是」、「用炒的超好吃，台灣特有極品野菜」、「樹子水蓮超讚」。但是也有人持反對意見：「東西偶爾吃才會好吃 我是不愛」、「用炒的才好吃，放火鍋裡超怪」、「有的水蓮土味超重，噁心。」
「水蓮」又名野蓮，俗名為龍骨瓣莕菜學名「龍骨瓣莕菜」，又被稱作銀蓮花、水皮蓮，是台灣特有種，原本生長在美濃湖，一度因湖水優養化加上外來種福壽螺的侵害，後來經復育，並在2000年以後，「水蓮」這個美味食材才逐漸從美濃擴展至全台灣。至於網友提及水蓮售價不便宜，記者根據台北市農產運銷股份有限公司披露的交易行情，本（19）日高麗菜的價格（中價）為每公斤24元，而水蓮價格（中價）則是105元，足見是約莫4倍之價格，足足貴上3倍。
另外，炒水蓮也可稱為是熱炒店最強青菜，網路觀察平台《Social Lab社群實驗室》之前曾經公布網路追蹤聲量，發現網友們到熱炒店必點的10大熱炒菜色排行，自第一名到第十名依序分別為「鳳梨蝦球」、「生魚片」、「客家小炒」、「蔥爆牛肉」、「五更腸旺」、「炒螺肉」、「炒水蓮」、「宮保雞丁」、「三杯雞」、「炒海瓜子」，而炒水蓮是榜單上唯一青菜料理，也因此，稱它是熱炒店「最強青菜」也的確實至名歸。