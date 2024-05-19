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最近才有！火鍋菜盤多「1蔬菜」比高麗菜貴3倍　是熱炒店最強青菜

▲有網友於社群平台發文表示，火鍋店的蔬菜盤中，近幾年越來越常出現水蓮，引起其他饕客們留言熱議，也提到價格不便宜，而炒水蓮其實也是熱炒店中最熱門的炒青菜。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲有網友於社群平台發文表示，火鍋店的蔬菜盤中，近幾年越來越常出現水蓮，引起其他饕客們留言熱議，也提到價格不便宜，而炒水蓮其實也是熱炒店中最熱門的炒青菜。（示意圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣人愛吃火鍋，就連入夏之後，鍋物餐廳生意依舊不差，以多種滋味湯頭涮煮肉類、海鮮或蔬菜，吃法相當多元因而討喜。一名網友則觀察到，近期火鍋店的菜盤陸續多出「1樣菜」，以往很少見，因此好奇貼文發問，果然饕客們也回應指出該青菜售價不便宜，也有人提出「用炒的也超好吃」，果然此道青菜曾在網友熱議十大熱炒菜排行榜中，是唯一進榜的青菜類料理。

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一名網友在PTT上發文「水蓮是怎麼被推行吃起來的？」，提到有越來越多火鍋店的蔬菜盤中，近日都會附上「水蓮」，明明10年前可能很少見，現在不只是火鍋，連壽喜燒都可以見到水蓮的蹤跡，才讓他不禁好奇發問水蓮是怎麼被推行吃起來的？

▲有網友於社群平台發文表示，火鍋店的蔬菜盤中，近幾年越來越常出現「水蓮」，引起其他饕客們熱議。（圖／翻攝自農委會）
▲有網友於社群平台發文表示，火鍋店的蔬菜盤中，近幾年越來越常出現「水蓮」，引起其他饕客們熱議。（圖／翻攝自農委會）
貼文一出，網友們也留言「有點貴但我喜歡那脆脆的口感」、「口感好」、「台灣忽視的食材多的是」、「用炒的超好吃，台灣特有極品野菜」、「樹子水蓮超讚」。但是也有人持反對意見：「東西偶爾吃才會好吃 我是不愛」、「用炒的才好吃，放火鍋裡超怪」、「有的水蓮土味超重，噁心。」

「水蓮」又名野蓮，俗名為龍骨瓣莕菜學名「龍骨瓣莕菜」，又被稱作銀蓮花、水皮蓮，是台灣特有種，原本生長在美濃湖，一度因湖水優養化加上外來種福壽螺的侵害，後來經復育，並在2000年以後，「水蓮」這個美味食材才逐漸從美濃擴展至全台灣。至於網友提及水蓮售價不便宜，記者根據台北市農產運銷股份有限公司披露的交易行情，本（19）日高麗菜的價格（中價）為每公斤24元，而水蓮價格（中價）則是105元，足見是約莫4倍之價格，足足貴上3倍。

另外，炒水蓮也可稱為是熱炒店最強青菜，網路觀察平台《Social Lab社群實驗室》之前曾經公布網路追蹤聲量，發現網友們到熱炒店必點的10大熱炒菜色排行，自第一名到第十名依序分別為「鳳梨蝦球」、「生魚片」、「客家小炒」、「蔥爆牛肉」、「五更腸旺」、「炒螺肉」、「炒水蓮」、「宮保雞丁」、「三杯雞」、「炒海瓜子」，而炒水蓮是榜單上唯一青菜料理，也因此，稱它是熱炒店「最強青菜」也的確實至名歸。

▲炒水蓮相當受到歡迎，更是網友們必點的10大熱炒菜色中，唯一上榜的青菜料理。（圖／翻攝自臺北市食材登錄平台）
▲炒水蓮相當受到歡迎，更是網友們必點的10大熱炒菜色中，唯一上榜的青菜料理。（圖／翻攝自臺北市食材登錄平台）

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